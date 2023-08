Giustenice, esaurite le riserve idriche di diverse borgate. Ordinanza del sindaco: consumo per uso domestico limitato a tre volte al giorno

Giustenice. Si è fatta critica la situazione dell’approvvigionamento idrico nella zona di Giustenice.

Ieri pomeriggio, il sindaco della località della Val Maremola Mauro Boetto ha comunicato che “le riserve idriche del civico acquedotto che servono le borgate di San Lorenzo, Ca’ Boetti, Ca’ Borri, Foresto, Costa superiore, Costa inferiore, Ca’ Pralle e San Michele si sono esaurite. Alle ore 20 e per due ore (fino alle ore 22) verranno aperte le ultime riserve disponibili”. Per questo motivo, il primo cittadino chiedeva “in questa fase di limitare al massimo il consumo anche ad uso domestico”.

Una situazione che si è fatta più critica nel corso della giornata: “Vista la momentanea mancanza di disponibilità idrica in alcune parti del paese – ha aggiunto ieri sera il primo cittadino – con ordinanza sindacale urgente e a decorrenza immediata, a far data dal 9 agosto non potranno essere utilizzati i contatori irrigui che verranno chiusi dalla giornata di domani, dagli operatori incaricati”.

“Al fine di permettere un minimo di disponibilità idrica alle civili abitazioni sono ridotti i periodi di disponibilità secondo i seguenti orari giornalieri: apertura dalle 6 alle 9; apertura dalle 11.30 alle 14.30; apertura dalle 18 alle 22. Nel caso la situazione venga migliorare saranno aumentati gli orari di fornitura e disponibilità all’utenza”.

Raggiunto da IVG.it, il sindaco Boetto ha precisato: “Purtroppo stiamo attraversando un periodo di forte siccità, aggravato dalle scarse precipitazioni invernali che non hanno certo contribuito a incrementare la disponibilità delle sorgenti. L’apporto che giunge dalle fonti, quindi, è sempre minore. Da maggio chiediamo a tutti i cittadini di limitare al massimo gli sprechi e da giugno abbiamo interrotto l’erogazione d’acqua nelle ore notturno, ma nonostante questo continuano ad esserci consumi non necessari”.

“Ad ora, la sorgente principale, quella che serve la zona del capoluogo, è a secco. Con questa ordinanza, che consente il consumo per uso civile tre volte al giorno e vieta ogni altro uso, speriamo di poter far fronte alla situazione. Pur essendo la festa patronale di San Lorenzo, anche oggi l’ufficio tecnico comunale è al lavoro per verificare la disponibilità di autobotti qualora si renda necessario. Dopo la chiusura di questa notte, stamani alle 6.20 sono andato personalmente a verificare se sgorgasse acqua dalla fontanella della piazza del comune ed in effetti l’acqua c’era. Ai nostri cittadini ho chiesto di limitare al massimo l’uso di acqua, anche a scopo domestico. Auspico che questa indicazione venga seguita”.

Questa mattina, tuttavia, molti abitanti lamentano di essere “all’asciutto da ben 12 ore” e cioè da ieri pomeriggio: “È dalle 17 di ieri, mercoledì 9 agosto, che dai nostri rubinetti di casa non esce una goccia d’acqua. Non è possibile né lavarsi, né cucinare. E’ da più di un mese che l’acqua viene razionata durante la notte, ma non era mai successo di rimanere a secco per così tanto tempo continuativamente; tutto questo senza preavviso”.