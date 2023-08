Giancarlo Mancuso è il nuovo presidente del Lions Club Albenga Host

Albenga. Serata importante per il Lions Club Albenga Host che ha visto avvicendarsi alla presidenza Gianni Righello e Giancarlo Mancuso, non prima di aver accolto Gianluca Basso quale nuovo socio dopo una lunga militanza nel Leo Club Albenga.

Commenta Gianni Righello: “L’anno che si è concluso ha visto convivere le nostre due anime, internazionale e locale, dividendo i nostri sforzi tra il nostro territorio ed un impegno finanziario consistente destinato alle popolazioni colpite da guerra e calamità naturali (Ucraina, terremoto in Turchia ed alluvione in Emilia Romagna). Siamo lieti di aver contribuito ad organizzare, senza soluzione di continuità, service eventi e manifestazioni, a partire dall’estate scorsa con la festa della subacquea per persone con disabilità e la Gironda Albenganese, il festival Jazz in piazza San Michele. Abbiamo sovvenzionato l’associazione ‘Prendiamoci x mano’ che ha accompagnato in barca a vela i malati di Parkinson. Abbiamo poi posto l’attenzione verso la necessità dell’acquisto di un nuovo defibrillatore professionale per la Croce Bianca in sostituzione di quello distrutto dall’incendio dello scorso anno a Villanova ed il rifacimento del campo sportivo del S. Cuore. Nelle feste abbiamo acquistato dalla Lions Club International Foundation panettoni natalizi ed uova pasquali donate alle mense del Sacro Cuore e del Trincheri”.

Ma non solo: “Con l’inizio dell’anno scolastico – prosegue Righello – abbiamo rivolto le nostre attenzioni ai più giovani, donando 100 bandiere tricolori per adeguatamente celebrare la giornata del Tricolore, mentre alle scuole elementari della Redemptoris Mater abbiamo consegnato i kit del ‘Mastro Cartaio’ service nazionale Lions e consistente in un telaio per il riciclo della carta in maniera semplice e divertente ottenendo dei nuovi fogli partendo da carta destinata al macero. Destinate invece alle scuole medie, in collaborazione con la polizia locale, due giornate di educazione stradale, e per il quale rivolgo un particolare ringraziamento al nostro socio Fossati che da anni organizza e segue l’evento.”

Con l’occasione del suo commiato, il presidente uscente ha voluto attribuire il Melvin Jones Fellow, alta onorificenza Lions, a due membri del direttivo: Luciano Basso e Vittorio Varalli, presidente suo predecessore.

Giancarlo Mancuso, neo presidente, dopo aver ringraziato il past presidente ed il direttivo, ha delineato le linee di indirizzo per l’anno sociale alle porte: “Ai molti service storici in essere se ne affiancheranno di nuovi destinati ai giovani (screening oculistico per le scuole elementari) ed all’ambiente: organizzeremo una conferenza sul dissesto idrogeologico, riproporremo la piantumazione di alberi e realizzeremo un service in collaborazione con l’associazione Sea Shepherd per la tutela del mare, Pulizia ‘sopra e sotto il mare’. L’attenzione ai giovani parte dai nostri Leo, con un saluto al Presidente Leo uscente Saul Merlino ed al neopresidente Giovanni Torrengo; è con l’aiuto dei giovani Leo che attueremo i service per la Scuola e per l’ambiente”.