Garante civico e dell’infanzia, ok dalla Regione alle nomine di Francesco Cozzi e Guia Tanda

Liguria. Questa mattina la I Commissione presieduta dalla consigliera della Lista Toti, Lilli Lauro, e successivamente il Consiglio Regionale, hanno deliberato la nomina dell’avvocato Guia Tanda come Garante dei Diritti dell’Infanzia, e del procuratore Francesco Cozzi come nuovo Difensore Civico.

Con 29 voti a favore e una scheda bianca Guia Tanda è stata eletta,, a scrutinio segreto, Garante regionale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Nata a Genova, laureata in giurisprudenza, è iscritta all’ordine degli avvocati del foro di Genova, la sua attività professionale si sviluppa soprattutto nella materia del diritto privato e del diritto civile e coltiva con particolare interesse le problematiche attinenti al diritto di famiglia e alla tutela dei minori nelle situazioni di conflitto fra i genitori.

Con 30 voti a favore Francesco Cozzi è stato eletto a scrutinio segreto Difensore civico di Regione Liguria. Nato a Genova, laureato in Giurisprudenza, nel 2004 è stato nominato procuratore aggiunto presso la Procura di Genova, il 31 dicembre 2015 è stato nominato procuratore di Genova e, in questo ruolo, ha diretto la Direzione distrettuale antimafia e anti terrrorismo e si è occupato dell’inchiesta successiva al crollo del Ponte Morandi fino al pensionamento, avvenuto il 6 luglio 2021. Dall’ottobre 2021 è stato nominato dal Senato accademico Garante dell’Ateneo di Genova.

“Sono particolarmente lieta che si sia arrivato a definire l’incarico a due figure tanto qualificate per assicurare ai cittadini liguri importanti strumenti di sostegno nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. I profili individuati offrono la massima garanzia possibile per lo svolgimento di compiti così importanti” afferma Lauro.

“Finalmente la Regione avrà un Garante dei Diritti dell’Infanzia nel pieno delle sue prerogative e mi fa piacere ringraziare il procuratore Francesco Lalla che, oltre all’impegno profuso con ottimi risultati e sempre massima disponibilità e competenza, come difensore civico, aveva garantito anche parte delle funzioni proprie del Garante dell’Infanzia”.

“La competenza professionale, il curriculum, la passione e l’equilibrio che Guia Tanda e Francesco Cozzi hanno da sempre dimostrato nello svolgimento delle proprie attività sono il miglior biglietto da visita per presentare un quinquennio di attività che – sono sicura – rappresenterà un punto di riferimento per i cittadini liguri” conclude.

“Buon lavoro all’ex procuratore capo della Repubblica Francesco Cozzi eletto oggi all’unanimità dal Consiglio Regionale come nuovo difensore civico. Una figura di grande autorevolezza, a cui auguriamo buon lavoro, che sarà patrimonio prezioso per tutti i liguri”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano.

“Grazie a Cozzi per la disponibilità che ha dato per svolgere un lavoro così necessario e delicato e un ringraziamento particolare al dottor Francesco Lalla per il lavoro svolto in questi anni da difensore civico e da Garante per i diritti dell’infanzia per Regione Liguria. Un ruolo che ha ricoperto con riconosciuta professionalità anche oltre la scadenza naturale, avvenuta tre anni fa”, osserva Ioculano.

Con oggi, anche con l’elezione dell’avvocata Guia Tanda come Garante dei diritti dell’Infanzia, anche se in ritardo, completiamo il novero dei rappresentanti degli istituti di garanzia di Regione Liguria: saranno fondamentali per dare voce e rappresentanza alla tutela dei diritti nella nostra regione”, conclude il consigliere regionale del Partito Democratico.

“Francesco Cozzi è una figura di altissimo prestigio, come ha ampiamente dimostrato nei suoi anni di impegno nel ruolo di procuratore capo del Tribunale di Genova. Voglio ringraziarlo, personalmente e a nome di tutta la Regione, per aver accettato il ruolo di difensore civico regionale: si tratta di una carica di grande importanza per i cittadini, che richiede un alto livello di professionalità e sensibilità. Qualità che ha dimostrato anche nell’ambito delle indagini scaturite a seguito della tragedia del ponte Morandi, dando un impulso fondamentale alla procura di Genova per fare luce su quanto accaduto e restituire verità e giustizia alle famiglie delle vittime”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commentando la nomina di Francesco Cozzi a difensore civico, avvenuta nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale. “Voglio anche ringraziare il difensore civico uscente, Francesco Lalla, per il grande lavoro svolto al servizio dei cittadini liguri”, conclude il presidente Toti.

Lilli Lauro, presidente della I Commissione Affari Generali Istituzionali e Nomine, è intervenuta prima delle due votazioni ricordando che la figura del Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza è stata istituita nel 2007, ma che fino ad ora, questo ruolo era stato ricoperto dal Difensore civico di Regione Liguria Francesco Lalla, (che proprio oggi è stato sostituito da Francesco Cozzi, ndr). Il presidente Lauro ha ringraziato Lalla riconoscendone il prezioso ruolo di tramite fra Istituzioni e cittadini.

Rispetto alla nomina del Difensore civico, il presidente Lauro ha ringraziato Francesco Lalla per il suo lungo impegno e ha ricordato ruolo e funzioni di questa figura di garanzia, che porta lustro alla Liguria e ha ringraziato Francesco Cozzi, della sua disponibilità.

Dibattito: Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha espresso in aula ringraziamenti a Francesco Lalla per il lavoro svolto in questi anni. Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha sottolineato il lungo e faticoso percorso per arrivare al rinnovo del Difensore civico e alla nomina del Garante.

Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, il vicepresidente Armando Sanna e il segretario Claudio Muzio hanno augurato buon lavoro alla nuova Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Guia Tanda, e al nuovo Difensore Civico regionale, Francesco Cozzi, eletti nel corso dell’assemblea odierna. E hanno ringraziato Francesco Lalla, che ha ricoperto entrambi gli incarichi fino ad oggi, per il proficuo lavoro svolto durante il suo mandato.