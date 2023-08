Per il Gambero Rosso la farinata più buona si mangia ad Albissola e Pietra Ligure

Albissola Marina e Pietra Ligure. Ecco i due Comuni savonesi in cui è possibile mangiare la farinata più buona della Liguria, almeno stando a quanto afferma Gambero Rosso. La celebre casa editrice italiana specializzata in enogastronomia, infatti, ha deciso di pubblicare sul suo sito una guida su “dove mangiare la migliore farinata della Liguria“: sette le location scelte in tutta la Regione, e due sono nella nostra provincia.

La prima è a Pietra Ligure: si tratta di Farinata Da Virginia, aperta nel 1870 e giunta ormai alla quinta generazione. Il secondo locale scelto è invece La Nicchia, ad Albissola Marina: “Per molti è considerata la miglior farinata possibile” scrive la redattrice Michela Becchi. Per entrambe specifica che è possibile assaggiare anche la farinata di grano: una cosa normale per noi savonesi, ma non per il resto della Liguria.

A completare il “cast” ci sono poi due ristoranti di Genova, Antica Sciamadda e Antico Forno della Casana; un panificio di Recco (Moltedo 1874); Pia La Centenaria a La Spezia e “A Sciamadda” a Imperia.

Menzione speciale, infine, per un altro locale savonese: si tratta di Fette Panissa, a Savona, segnalato a fine classifica per la sua “farinata fritta”. Il Gambero Rosso ribattezza così infatti la panissa, tipico piatto di Savona: l’articolo spiega che gli ingredienti della panissa sono gli stessi della farinata – farina di ceci, acqua e sale – mentre cambiano la forma (fettine) e il tipo di cottura (in olio bollente).