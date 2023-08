GAL Valli Savonesi: Cersaa ancora capofila della programmazione 2023-2027

Savona. L’assemblea del GAL Valli Savonesi, che si è svolto nella sala della Provincia di Savona, ha visto la partecipazione di tutte le associazioni imprenditoriali partner, dei sindaci e amministratori locali in rappresentanza di 39 enti tra cui la Provincia di Savona e la CCIAA Riviere di Liguria capofila del GAL e gli enti Parco.

Tra i punti all’ordine del giorno il rendiconto sullo stato di avanzamento della Strategia di Sviluppo Locale (programma) 2014/2022, alcune valutazioni riferite al futuro periodo di attività 2023/2027, oltre a una variazione della pianificazione per sostenere i costi da parte del GAL nel sostegno alle istruttorie, azione che si presta a svolgere in via sperimentale ,anche per conto degli altri GAL di Imperia e Spezia collegati alla stessa CCIAA Riviere di Liguria.

Il direttore del Cersaa e del GAL Giovanni Minuto ha illustrato i dati dell’andamento delle attività con una dotazione finanziaria di 7.747.700 euro originaria che è stata tutta impegnata dalle domande pervenute sui 41 bandi aperti con 165 istruttorie diverse, presentate da singoli Comuni che hanno finanziato interventi anche nelle località minori, con ricadute estese su tutto il territorio del GAL nella provincia di Savona.

Le domande finanziate, dopo le istruttorie dell’Ispettorato Agrario sono state 151, di cui 109 da imprese private e 42 da enti pubblici. Delle 151 domande ammesse a finanziamento o da istruire il contributo, per i privati si è arrivati a 3.846.031,09 euro, mentre per gli enti pubblici 4.227.908,32 euro.

“GAL ha riequilibrato le erogazioni tra pubblici e privati con un ultimo bando di oltre 1.200.000 euro per le imprese turistiche ancora sottoposto alle istruttorie dell’Ispettorato Agrario, con la procedura ancora in corso” ha dichiarato il direttore Minuto.

“Anche la richiesta di Regione e ANCI di sostenere la vitalizzazione economica nei comuni di Sassello, Stella e Urbe, ricompresi in Strategia Aree Interne è stata portata a buon fine con assegnazioni di 777.000 euro , superiori rispetto alle previsioni”.

Tra gli ambiti di intervento è risultato di maggior interesse quello del “Turismo Sostenibile” dove il GAL assegna 4.820.123 euro con alcune domande ancora in istruttoria che trovano capienza di stanziamenti.

Il presidente del GAL Osvaldo Geddo, che ha espresso soddisfazione per gli esiti di un’attività complessa e impegnativa svolta tramite il supporto e la professionalità del Cersaa, ha relazionato sulle novità previste dal nuovo CSR – ex PSR – appena approvato da Regione Liguria, che darà avvio a una selezione dei GAL, probabilmente entro il corrente 2023, con possibilità di presentare nuove strategie e nuovi progetti provenienti dai territori.

Il presidente Geddo ha quindi auspicato la continuità dell’esperienza anche nella futura programmazione 2023/2027, sempre con l’azienda speciale del Cersaa i cui professionisti, interni ed esterni, sono ormai specializzati nella gestione GAL con un ampio consenso degli enti partner del progetto e delle stesse imprese.

Dopo diversi interventi di sindaci, Provincia di Savona e associazioni di categoria, che hanno espresso condivisione e gradimento per lo sviluppo delle iniziative alle quali hanno partecipato tramite le assemblee e le frequenti riunioni del Consiglio direttivo del GAL, è stato ribadito di volere il Cersaa ancora nella posizione di capofila anche nella futura programmazione. Sul tema è intervenuto Marco Casarino, segretario generale della CCIAA, che ha partecipato su delega del presidente del Cersaa Enrico Lupi, il quale ha illustrato l’impegno di CCIAA a favore dei GAL nelle tre provincie liguri e rassicurato sul mantenimento di Cersaa quale capofila GAL anche nel periodo 2023/2027, con la Camera di Commercio che rispetterà la volontà espressa dal partenariato.

L’assemblea era stata preceduta da un Consiglio direttivo che ha concesso alcune proroghe a beneficiari di contributi e preso atto di rinunce e somme in ribasso d’asta da parte di altri soggetti, somme che potrebbero esser ulteriormente impegnate se ci saranno i tempi tecnici necessari prima dei termini di rendicontazione 2014/2022.