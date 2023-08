Fuochi d’artificio e spettacolo di fronte a migliaia di persone: ecco lo “Sbarco dei Saraceni” di Laigueglia

Laigueglia. Grande successo di pubblico e presenza di importanti autorità provinciali e regionali per la manifestazione dello “Sbarco dei Saraceni” che si è svolta a Laigueglia ieri sera (venerdì 4 agosto).

Nonostante le incerte condizioni meteo, l’evento ha visto la partecipazione di migliaia di persone e ospiti d’onore, richiamati dalla ormai classica rievocazione storica rivista in chiave moderna, che riesce a fondere insieme elementi tradizionali, culturali, di divertimento e di gioco.

Un fantastico spettacolo pirotecnico e una cornice unica hanno soddisfatto le attese dei cittadini e dei turisti che, con applausi e apprezzamenti sui canali “social”, hanno espresso tutta la loro approvazione.

Il sindaco, Giorgio Manfredi ha voluto esprime un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della rievocazione: “In primis a tutto lo staff organizzativo che, dopo settimane di intensa preparazione, ha vissuto momenti di pesante tensione temendo che le condizioni meteo potessero in qualche modo vanificare il loro grande lavoro. Un ringraziamento agli amministratori e ai dipendenti del Comune: al segretario comunale, tecnici, impiegati, operai e polizia locale: tutti, nessuno escluso, nel loro ruolo e per le proprie specialità, si sono prodigati per l’organizzazione e la riuscita dell’evento, sempre presenti e partecipi nella preparazione e durante la manifestazione”.

“Grazie a tutte le autorità e personalità che hanno risposto al nostro invito e hanno potuto essere spettatori dello ‘Sbarco’ 2023. Ringrazio la Protezione Civile, l’ASD Aquilia, Mestei e Segnue, la Pro Loco: la collaborazione disinteressata delle Associazioni locali è stata come sempre preziosa e fondamentale per il paese. Né si possono dimenticare le ditte e il personale di servizio che hanno permesso di realizzare il fantastico spettacolo pirotecnico, l’impianto fonico e luci, gli effetti speciali, la Croce Bianca, le Forze dell’Ordine a terra ed in mare, gli speaker ed i narratori”.

“E in ultimo un ringraziamento ai cittadini, turisti e tutte le persone che con la loro grande partecipazione hanno reso speciale, ancora una volta, questa fantastica rievocazione; e un doveroso grazie a Laigueglia che, con la sua naturale bellezza, ci consente di realizzare eventi unici e fantastici”, ha concluso il sindaco.