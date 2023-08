Forum di Assago sold out per Annalisa: “Mi sento il cuore scoppiare, vi prometto che lo tireremo giù”

Carcare. Forum di Assago sold out, ennesima soddisfazione di questo 2023 per la cantautrice savonese Annalisa Scarrone che sabato 4 novembre avrà un foltissimo pubblico ad assisterla al suo unico evento live di quest’anno.

“Annalisa: il Forum”, questo il titolo del concerto che sarà solo un preludio del suo primo tour nei palasport d’Italia che si terrà in primavera. Sei le date in programma ad aprile: si partirà da Firenze, poi il ritorno a Milano (sempre al Forum) e a seguire Bari, Napoli, Padova e Roma. Ma prima uscirà il suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice”.

Un anno, il 2023, che difficilmente dimenticherà l’artista originaria di Carcare che pochi giorni fa ha compiuto 38 anni (per l’occasione un fan ha riempito gli angoli del paese valbormidese con decine di mazzi di fiori). A luglio il matrimonio con Francesco Muglia, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. E quest’estate un ripetersi di successi: triplo Platino per “Mon Amour” e doppio Platino di “Disco Paradise”, con Fedez e Articolo 31. Ed ora anche il tutto esaurito al Forum.

“Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque – ha scritto Annalisa sui suoi profili social – I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina. E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice. Mi sento il cuore scoppiare. Il Forum è ufficialmente sold out. E vi prometto che lo tireremo giù”.