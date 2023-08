Finale, tra campo e mercato si avvicinano i primi impegni ufficiali: intrigano i nuovi acquisti

Finale Ligure. La stagione del rilancio. È con nuove idee ed una solida base di giocatori confermati che il Finale si appresta ad affrontare l’edizione 2023/2024 del campionato di Promozione. Dopo la retrocessione sofferta lo scorso anno, i giallorossi hanno scelto di cambiare in panchina, questo anche se in rosa sono rimasti svariati volti noti.

Nel frattempo, guardando al campo, ieri sera la formazione di mister Monte si è imposta per 2-0 nei confronti della Letimbro. A trovare la via della rete sono stati Dagnino e Luis Simigliani, nuovo acquisto annunciato dal club in settimana.

Quasi contemporaneamente alla gara, intorno alle ore 20.00 di ieri, si è svolta l’assemblea convocata dal club per la riorganizzazione societaria, un modo per coinvolgere tutte le persone volenterose di dare un fattivo contributo di idee e impegno al rinnovato progetto giallorosso.

Infine, in vista del primo impegno ufficiale di Coppa sabato alle ore 20.30 contro il Camporosso, il Finale (oltre al già citato centravanti classe ‘99 Luis Simigliani), ha annunciato i tesseramenti di Antonio Esposito, centrocampista offensivo classe 1990 con un passato nei professionisti, e di Vittorio Brollo, terzino sinistro cresciuto nel vivaio della Pro Vercelli.