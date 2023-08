Finale Ligure, torna la ruota panoramica in piazza Vittorio Emanuele: sabato l’inaugurazione

Finale Ligure. A sei anni dall’ultima volta, nelle prossime settimane si potrà tornare ad ammirare Finale dall’alto: torna infatti la ruota panoramica, che animerà con le sue luci e i suoi colori la centralissima Piazza Vittorio Emanuele.

I camion sono arrivati questa notte e stamattina sono iniziate le operazioni di montaggio della ruota, alta circa 30 metri. “Abbiamo atteso la fine di agosto per ovvie ragioni – spiega il sindaco Ugo Frascherelli – la piazza d’estate è usata anche per altre manifestazioni”.

L’inaugurazione è fissata per sabato 2 settembre, quando aprirà alle ore 11. “Anni fa il giorno dell’inaugurazione avevamo ospitato Jo Squillo, che aveva un concerto a Finale – ricorda Frascherelli – Per quest’anno stiamo studiando insieme al gestore delle iniziative nel sociale, ad esempio prezzi ridotti per ragazzi e anziani o magari la manutenzione di una aiuola: abbiamo diverse idee, le valuteremo domani in giunta e poi concluderemo una convenzione con il gestore”.

La ruota panoramica rimarrà a Finale Ligure fino al 15 ottobre. Nei feriali sarà aperta inizialmente dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 fino alle 24; dopo l’inizio della scuola apertura solo pomeridiana dalle 15.30 alle 24. Nei festivi, invece, orario continuato dalle 11 alle 24. Il costo per un giro è di 7 euro per gli adulti e 5 euro per gli under 12 (gratis fino a due anni).