Finale Ligure, scontro auto-scooter: grave una donna

Finale Ligure. E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure una donna di 64 anni, rimasta ferita a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Dante Alighieri a Finale Ligure.

Secondo quanto appreso, intorno alle 9.20, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter, per cause ancora in via di accertamento: ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi la signora a bordo del motociclo, finita a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca finalese e di personale sanitario: dopo le prime cure è stato disposto il trasferimento d’urgenza presso il nosocomio pietrese a seguito dei traumi riportati dalla donna, giudicata in gravi condizioni.

Resta da appurare l’esatta dinamica del sinistro stradale.