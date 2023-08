Finale Ligure, campeggi abusivi sulle spiagge smantellati dalla polizia locale

Finale Ligure. Nuovo intervento notturno della polizia locale sulle spiagge volto a scoraggiare il fenomeno dell’accampamento abusivo presso alcuni tratti dei lidi finalesi.

Per quanto la situazione, da questo punto di vista, diversamente da quanto registrato in alcune località della riviera, non abbia evidenziato particolari criticità durante tutta l’estate, a partire da Ferragosto e nelle giornate immediatamente successive la polizia municipale ha registrato un incremento della problematica, segnatamente alla foce del torrente Sciusa, in località San Donato, così come sulla spiaggia a fianco dell’ex stabilimento Piaggio.

Nel periodo considerato è stata dunque intensificata la sorveglianza nelle ore serali e notturne da parte degli agenti del Comando di Via Ghiglieri, in alcune occasioni supportati dagli uomini del Nucleo Sicurezza Urbana Finale/Loano/Savona con al seguito i pastori tedeschi Lupo e Ray, questi ultimi ormai una presenza costante dei servizi svolti sui territori dei tre Comuni convenzionati.

Una dozzina i campeggiatori identificati nell’arco di una settimana circa: rimosse tende e altra attrezzatura utilizzata per gli accampamenti.