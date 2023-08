Fauna selvatica, l’Osservatorio Savonese Animalista lancia l’allarme: “È emergenza siccità”

Savona. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) rivolge ancora “un appello urgente per l’emergenza idrica che mette a rischio la sopravvivenza di specie animali selvatiche. I corsi d’acqua, con l’attuale inedita siccità, sono ridotti a pietraie assolate. I numerosi incendi estivi che, malgrado l’opera meritoria di vigili del fuoco, forestali e volontari, devastano centinaia di ettari di boschi e campagne, uccidono milioni di animali e costringono i superstiti a migrare in altre zone alla ricerca di cibo ed acqua, che non trovano a causa della siccità”.

“E se nei prossimi giorni è previsto un cambiamento climatico – spiegano -, con discesa delle temperature e sviluppo di piogge, ne dovranno passare ancora molti per formare pozze e corsi d’acqua utili agli animali selvatici”.

“È quindi indispensabile che chi ne ha la possibilità sistemi degli abbeveratoi per uccelli, piccoli mammiferi ed insetti. Può bastare una piccola ciotola, un sottovaso, una vaschetta dotata al centro di un posatoio (basta una pietra) ed eventualmente di qualche galleggiante (tronchetto di legno) per evitare disperati annegamenti. L’acqua va cambiata almeno una volta ogni due giorni, dopo una veloce pulitura del contenitore. Non bisogna scoraggiarsi e pensare ad un insuccesso qualora non si apprezzi un utilizzo immediato dell’abbeveratoio. In genere, sono necessari alcuni giorni per abituare gli animali all’installazione e molti ne fruiscono anche nelle più fresche ore serali o notturne”, concludono.