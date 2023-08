Ex Savam, Città del Vetro potrebbe lasciare: “Se messa in sicurezza troppo costosa, manca una visione del futuro”

Altare. È previsto a breve, dovrebbe tenersi ad inizio della prossima settimana, un incontro tra Comune e Città del Vetro per aggiornarsi sui lavori necessari per la messa in sicurezza dell’ex Savam e la conseguente riapertura di via XXV Aprile, strada principale del paese, e parte di via Cesio, chiuse lo scorso autunno.

Da allora Altare è letteralmente diviso in due. Un disagio con cui i cittadini convivono da ormai 10 mesi e che più volte, anche attraverso manifestazioni di piazza, hanno chiesto di risolvere nel più breve tempo possibile. Ma se il Comune si dice pronto a lavorare a pieno regime anche durante i giorni di ferragosto (“nessuno andrà in ferie, concentreremo tutte le nostre forze su questa questione, perché la strada deve essere riaperta”, assicura il sindaco Roberto Briano a IVG), la soluzione non sembra ancora vicina.

Secondo quanto dichiarato dalla proprietà, infatti, si è presentato l’ennesimo problema riguardante i vincoli storici legati a parti del fabbricato dell’ex vetreria. In particolare – spiega il geometra Vincenzo Ricotta – “I nostri tecnici ritengono sia opportuno abbassare di una decina di metri la ciminiera, ora è alta 34 metri, in modo che in futuro non causi più problemi e anche per rendere più agevoli i lavori. La Soprintendenza, però, non ha gradito, secondo loro dovremmo ristrutturarla e non abbassarla: un intervento che costa 5 volte tanto e per noi è troppo oneroso”.

La società, che nei giorni scorsi aveva presentato l’integrazione alla prima istanza, ha ricevuto la risposta dalla Soprintendenza tre giorni fa e ora sta valutando come agire. In attesa anche di ricevere dalle aziende i preventivi definitivi per la demolizione parziale del forno Oscar, anch’essa opera contenuta nel documento depositato ad inizio giugno da Città del Vetro che ha già ottenuto l’autorizzazione del Comune a procedere con i lavori. Deve essere ancora presentata invece la seconda istanza riguardante i lavori di messa in sicurezza del forno San Rocco.

“Le ditte ci hanno segnalato che c’è una carenza di materiali, soprattutto per i ponteggi – ci racconta Ricotta – Stiamo aspettando di ricevere i preventivi, al quel punto faremo il calcolo del budget complessivo che servirà per tutti gli interventi e decideremo se continuare o abbandonare, dipenderà da quanto sarà dispendioso”.

Il rischio, infatti, è che Città del Vetro si tiri fuori, a quel punto dovrà essere il Comune ad occuparsi dei lavori. Ma le tempistiche, ora ancora ignote (nessuno si sbilancia), potrebbero ulteriormente allungarsi. “La situazione è drammatica – commenta Ricotta – e riaprire la strada non sarà la soluzione. Mettere in sicurezza quelle zone senza avere una visione del futuro dell’area non ha alcuna logica. Il problema continuerà e si ripresenterà. Quello che manca, infatti, è un tavolo di confronto sul cosa si farà dopo. Terminata questa pseudo urgenza della strada, cosa accadrà?”, si domanda il geometra.

“È vero – ammette poi – noi sicuramente abbiamo delle colpe riguardo alla manutenzione straordinaria delle strutture, ma sono 12 anni che ci stanno logorando la vita, senza che possiamo realizzare la nostra idea. Città del Vetro è nata per costruire della cose, non per mettere delle pezze. Dal 2012 il nostro progetto di rigenerazione urbana è fermo, l’intento era quello di trasformare l’area in un centro con appartamenti, ristoranti, attività di artigianato. Il 40% sarebbe stato destinato al lavoro. Ma probabilmente il valore artistico delle ciminiere e dei forni è più importante del rilancio del paese”, conclude un amareggiato Ricotta che attende di incontrare l’amministrazione e capire quale sarà la sorte dell’ex Savam. E soprattutto se ancora sarà legata a Città del Vetro.