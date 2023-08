Esplode una palazzina nell’imperiese: tre feriti, un giovane estratto dalle macerie

Soldano. Una palazzina è esplosa in tarda mattina nel centro di Soldano, paese nell’entroterra imperiese nei pressi di Bordighera, probabilmente per l’esplosione di una bombola a gas.

L’esplosione, avvenuta intorno alle 11.45, ha coinvolto tre ragazzi francesi che si trovavano all’interno dell’appartamento, tutti sui 30 anni. Uno è stato sbalzato fuori dalla finestra.

Secondo quanto riportato da Riviera24, due giovani sono rimasti ustionati ed in gravi condizioni oltre ad aver riportato dei politraumi: sono stati trasportati entrambi intubati e trasferiti in elicottero all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Un terzo ragazzo è rimasto bloccato all’interno dell’edificio, sotto le macerie. Fortunatamente sarebbe vivo e in buone condizioni.

Sono in corso le operazioni di salvataggio. Presenti sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e la polizia provinciale, la protezione civile di Regione Liguria, il maggiore dei carabinieri Cappelluti, comandante della compagnia dei carabinieri di Bordighera, il sindaco Isio Cassini e il vicesindaco Antonio Fimmanò.

Agg. ore 14.15: il terzo ragazzo è stato appena estratto dalle macerie. Le ricerche di eventuali altre persone coinvolte, portate avanti dai vigili del fuoco con l’ausilio di un gruppo cinofilo, sono ancora in corso.

Agg ore 16.00: La persona estratta dalle macerie è un 37enne francese, Fortunato Jonathan, figlio del proprietario dell’appartamento. Con lui c’erano due amici, Luis Kesser e Jean-Christophe Perez, entrambi 25enni. I tre giovani di Marsiglia si trovavano nell’alloggio al secondo piano della palazzina per una festa; i residenti del primo e del terzo piano, al momento dello scoppio, erano fuori casa. Il 37enne è stato portato al CTO di Torino. Anche un cane è stato estratto dalle macerie e riconsegnato alla proprietaria.