Emergenza acqua nel savonese, Toti: “Pronte altre risorse, serve fare sistema su Ato idrici e investimenti”

Liguria. Da Andora a Giustenice, passando per altre località e comuni del savonese, specie dell’entroterra: l’emergenza idrica di questa estate 2023 rappresenta ancora una delle criticità infrastrutturali della Liguria, anche alla luce dei cambiamenti climatici e di una rete non adeguata alle nuove esigenze territoriali.

Sul tema è intervenuto oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Stiamo investendo oltre 30mln per l’acquedotto del ponente ligure, cosa mai successa e che il territorio aspettava da anni. In questo periodo ci sono state difficoltà specie nei comuni piccoli, non legati a raggruppamenti irrigui. Per questo serve una piena adesione agli Ato idrici e a forme comprensoriali di approvvigionamento, conglomerati in grado di fare fronte comune con più soggetti capaci di attrarre investimenti per assicurare un servizio continuo anche nei momenti più difficili della stagione”.

“Abbiamo chiesto al ministro Fitto altri 200mln di euro per l’ammodernamento e adeguamento della complessiva rete idrica regionale, fermo restando la questione dei Comuni di salvaguardia, spesso periferici, che devono adeguarsi alla nuova governance del servizio idrico” aggiunge Toti.

“Quindi è indispensabile fare sistema, procedere in maniera integrata grazie alle risorse a disposizione per la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari, propedeutici alle specifiche esigenze delle nostre comunità”.

“Intanto, con i fondi erogati, la Regione darà supporto ad ogni situazione emergenziale con autobotti e quant’altro serva nei momenti di carenza idrica” conclude Toti.

E se ad Andora si spera in un miglioramento della situazione, nel comune di Giustenice, tramite l’istallazione di una nuova serie di valvole si è creato un by-pass che ha permesso di poter utilizzare un pozzo situato al fondo del paese (località Canun) per fornire l’acqua ad alcune borgate rimaste all’asciutto (S. Michele, Foresto, Ca’ Borri Ca’ Pralle e Ca’ Boetti).

E’ la novità odierna rispetto alla crisi di erogazione di questi ultimi giorni.

“Questa operazione permette, già dal pomeriggio, di concentrare le principali risorse idriche dell’acquedotto sulle frazioni in maggior sofferenza del paese – ha detto il sindaco di Giustenice Mauro Boetto, che proprio oggi si è confrontato con il presidente Toti a margine di un incontro nella località della Val Maremola -. Continuano, tuttavia, le attività delle autobotti della protezione civile, in attesa di un progressivo miglioramento riguardo alle fonti di approvvigionamento, con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi per la cittadinanza” conclude il primo cittadino.