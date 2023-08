Emergenza idrica, le piogge non bastano: a Cairo limitato l’utilizzo dell’acqua

Cairo Montenotte. Le piogge degli scorsi giorni non sono bastate a dare una risposta concreta alla siccità che da mesi interessa il savonese (e non solo). Cairo Montenotte ha quindi deciso di seguire la linea dei Comuni costieri e limitare l’utilizzo dell’acqua (una scelta che sta valutando di intraprendere anche Cengio).

Ieri (29 agosto), infatti, il sindaco di Cairo Lambertini ha firmato un’ordinanza che vieta di utilizzare l’acqua per uso extra-domestico, in particolare per l’irrigazione di orti, giardini e lavaggio automezzi. Ad attività produttive e imprese di costruzione, invece, viene chiesto di limitare il consumo allo stretto necessario. L’invito è quindi quello di evitare inutili sprechi, considerando la scarsità di acqua disponibile.

Una decisone che arriva anche in seguito alla comunicazione di Ireti, società che gestisce l’acquedotto: “Al momento – spiegano – non ci troviamo in una situazione emergenziale, ma la soglia di attenzione rimane alta. Le condizioni delle falde rendono necessario una riduzione del consumo in via precauzionale”.

Lo conferma anche Cira, il gestore del servizio acquedotto della maggior parte dei Comuni valbormidesi (esclusi Cairo, Cengio e Altare): “Prima dell’arrivo delle piogge la situazione era al limite – dichiara il presidente della società Franco Bologna – ci aspettavamo di dover razionare l’acqua da un giorno all’altro. In questi giorni ci sono stati dei miglioramenti, ma le ultime precipitazioni sono state solo un aiuto, non la definita soluzione al problema idrico del nostro territorio. La speranza è che con l’autunno e l’inverno arrivino piogge consistenti e soprattutto la neve”.