Emergenza idrica Andora, Giampedrone: “Entro il 2024 completato il potenziamento dell’acquedotto”

Ponente. Il consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, per conoscere lo stato di attuazione del Masterplan Roja, il cui obiettivo è superare le frequenti crisi idriche che interessano diverse aree del ponente ligure, come dimostra anche il caso di Andora nella provincia savonese.

Il Ministero delle Infrastrutture ha già finanziato il ripristino e il potenziamento dell’acquedotto costiero Roja 1 che va da Ventimiglia ad Andora; a questi si aggiunge l’opportunità di altri finanziamenti legati al Pnrr.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha illustrato nel dettaglio la fine presunta dei lavori, prevista per ognuno dei 13 lotti del Masterplan Roja, che vanno dal mese di agosto 2023 fino alla fine del 2024.

Il primo lotto del Masterplan Roja, compreso tra il torrente Steria nel comune di Cervo e il comune di Andora, è stato di recente al centro delle polemiche, in particolare tra l’amministrazione comunale andorese e il gestore Rivieracqua, sui ritardi nell’avvio dell’opera, che si sono alimentate per la vicenda dell’acqua salata e dell’attuale emergenza idrica in cui versa il comprensorio.

L’intervento del Masterplan Roja prevede non solo l’installazione della condotta idrica, ma anche il collettamento fognario al depuratore di Imperia. L’amministrazione comunale andorese aveva già stanziato fondi per il posizionamento delle condotte da parte di Rivieracqua, proprio in vista del complessivo appalto dei lavori.

Inoltre, per Andora sono 5 milioni e 800mila euro i fondi stanziati per la realizzazione della nuova infrastruttura che permetterà di trasportare le acque reflue della città e dei dintorni verso l’impianto imperiese, grazie ai fondi Fsr che si aggiungono a quelli del Pnrr proprio relativi al Roja.

Tuttavia, in attesa della conclusione dell’opera, resta la questione idrica, con il Comune andorese che aveva varato il nuovo dissalatore per tamponare la situazione, ma proseguono le criticità in merito alla situazione vetusta delle infrastrutture e condotte idriche.