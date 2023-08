Emergenza cinghiali, lo zoologo Marsan: “Tutta colpa del foraggiamento, serve repressione”

Liguria. L’invasione dei cinghiali nei centri urbani? Dipende “al 100%” dalla disponibilità di cibo, quello fornito involontariamente attraverso i rifiuti e quello lasciato dalle persone al preciso scopo di nutrirli. Ne è convinto Andrea Marsan, zoologo e docente dell’Università di Genova, che ha parlato dell’emergenza ungulati. Un’emergenza che, secondo lo scienziato ligure, si risolve solo interrompendo un comportamento “irresponsabile, che condanna a morte questi animali”.

Il riferimento è al foraggiamento dei cinghiali, che incide sulla loro presenza in ambito urbano ma anche sulla loro proliferazione – vedi il caso della stessa peste suina.

“Incide al 100%. Se a un animale selvatico offriamo cibo tutti i giorni, qualsiasi intervento diventa inutile. I cinghiali sono nel Bisagno perché la gente gli butta da mangiare. L’offerta di cibo è determinante. A volte può avvenire involontariamente perché qualcuno lascia la spazzatura fuori dai bidoni o perché il meccanismo di raccolta non è abbastanza efficiente. Ma non c’è una difficoltà tecnica, anzi, l’utilizzo corretto dei nuovi cassonetti impedisce ai cinghiali di avvicinarsi al cibo”.

Come si può intervenire?

“Ci sono diverse fasi. La prima è l’informazione: si organizza una riunione per spiegare alla gente quali sono rischi e far capire che, se vogliono bene ai cinghiali, non devono dar loro da mangiare perché così li condannano a morte. Per me gli animali selvatici devono essere selvatici, devono avere un po’ timore di noi come noi dobbiamo averlo di loro, non devono essere animali che ci mangiano in mano. Se si abituano a questa comodità diventano inadatti alla vita selvatica. Quando non si riesce a impedire questo con l’informazione diventa necessaria la repressione“.

Potrebbe non essere facile trovare i responsabili.

“Mi creda, chi dà da mangiare ai cinghiali lo fa regolarmente e alla luce del sole. Se guido col cellulare mi danno 140 euro di multa e mi tolgono cinque punti dalla patente, se lo rifaccio la patente me la ritirano. Deve funzionare allo stesso modo. C’è gente che non sente la responsabilità morale di un ragazzo in moto che va a schiantarsi per colpa di un cinghiale in mezzo alla strada. Penso che vada favorita anche la delazione: chiunque deve denunciare.

Nel frattempo però i cinghiali si sono abituati alla città e costituiscono un pericolo. A questo punto è inevitabile abbatterli?

“Questo è uno sforzo muscolare che facciamo perché la legge impedisce di rilasciare i cinghiali nei boschi una volta catturati: dopo due giorni andrebbero a cercarsi un paesino per bullizzare qualcuno che porta le borse della spesa. A volte qualcuno pensa che le guardie regionali si divertano a sopprimerli, D’altra parte gli abbattimenti massicci non risolvono nulla. Intanto perché i cinghiali presenti in città sono poche centinaia e tengono solo il posto occupato, mentre nei boschi ce ne sono migliaia. Anche se eliminassimo gli esemplari più confidenti, questi verrebbero subito sostituiti. E poi la forza rigenerativa della natura è altissima. Questa specie ha una caratteristica vincente, quella di potersi riprodurre con velocità esplosive come quelle dei roditori”

Quindi è sufficiente smettere di fornirgli cibo, direttamente o indirettamente?

“Assolutamente sì. I cinghiali non vengono in città per cercare compagnia, ma per cercare cibo. Se non ne trovano più tornano nei boschi e subiscono una mortalità naturale, diventando a loro volta fonte di vita per altre specie. Il problema si risolve in pochissimo tempo, non serve aspettare diverse generazioni”

Da anni si parla anche di recinzioni per impedire ai cinghiali di avvicinarsi ai centri abitati. Può essere una soluzione?

Ci sono zone in cui sarebbe opportuno installare recinzioni, riducendo così le possibilità di contatto.

Altri propongono invece campagne di sterilizzazione come alternativa agli abbattimenti. È un’idea ragionevole?

“No, non lo è. E se qualcuno mira a ridurre il numero dei cinghiali pensando che, se ne avremo pochi nei boschi, non si avvicineranno alla città, si sta sbagliando. Si tratta di vaccini che non possono essere somministrati oralmente, servirebbe catturare tutte le femmine per ottenere un effetto. Le esche nelle mangiatoie? Sarebbe meno fantasioso pensare di portarli tutti sulla luna. E poi, glielo dico da biologo, un animale sterilizzato per me equivale a un animale morto, perché l’essenza di un animale selvatico è la capacità di riprodursi.