Emergenza caldo, record nel savonese: a Ellera 41.3 gradi

Liguria. La giornata di oggi, 21 agosto 2023, è stata la più calda mai registrata a Savona, che con 39,1 gradi toccati alle 14.30 archivia i precedenti 38,4 gradi risalenti al 7 agosto 2003.

Ma non solo, perché la temperatura più calda nella nostra regione è stata raggiunta a Ellera, nell’entroterra di Albisola Superiore: alle 16.30 il termometro segnava ben 41,3 gradi. Non abbastanza per battere i 42 gradi di Castelnuovo Magra del 22 agosto 2011, ad oggi il record di caldo assoluto per la Liguria secondo le rilevazioni Arpal.

E ancora: il dato rilevato dalla stazione del centro funzionale Arpal alla Foce di Genova: 38,5 gradi alle 16.30. Bruciato così, anche se di pochi decimi, il primato del 7 agosto 2015 quando la stessa centralina rilevò una massima di 38,1 gradi.

L’exploit di oggi è stato possibile grazie al vento caldo da nord che ha portato aria secca e temperature elevate, quindi un caldo di tipo torrido. I prossimi giorni tuttavia saranno ancora peggiori sotto il profilo della percezione: a valori termici più bassi (ma comunque notevoli) sarà associato un alto tasso di umidità relativa.

Martedì e mercoledì è in vigore infatti il bollino rosso per ondate di calore e conseguente disagio per caldo, soprattutto nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate.