Eccellenza, una buona Cairese cede 3 a 1 contro l’Alba. Sassari in goal

Prima amichevole stagionale per la Cairese, squadra che punta al salto in Serie D. Emblematica la campagna abbonamenti con lo slogan “Per tornare granDi”. Finalmente un club che dichiara a gran voce l’obiettivo ambizioso! L’avversario di oggi era l’Alba, squadra che milita nel campionato di Serie D.

C’era grande curiosità per capire se la fascia da capitano sarebbe andata a una new entry o a uno dei pochi veterani rimasti dopo il rinnovo estivo. Per la prima uscita stagionale, la scelta è ricaduta sulla seconda opzione. Fascia sul braccio di Emanuele Boveri, il vice Davide Sancinito.

Mister Lepore ha schierato la squadra con il 3-5-2. Tra i pali l’ex Albenga Scalvini. Linea a tre composta da Garbarino, Boveri e Gargiulo. Sugli esterni Brignone e Insolito. Ai fianchi del metronomo Sancinito, Lazzaretti e Silvestri. Tandem offensivo composto da Sogno e Sassari. A disposizione Negro, Bogarin, Ponzo, Sow, La Rosa, Diamanti, Turone, Capici, Chiarlne, Cortesi, Gjatak e Castellano.

La Cairese ha iniziato bene la partita disputando un buon primo tempo. Si è portata avanti con un gran goal di Sassari al 14′. In precedenza, Sogno aveva colpito l’incrocio dei pali sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi, l’Alba ha messo in campo la migliore condizione derivante da più settimane di allenamento nelle gambe. Un’incertezza difensiva ha consentito all’ex Albenga Di Salvatore alla mezzora di liberare un tiro che si è infilato nell’angolino senza lasciare scampo a Scalvini. Sul finire del primo tempo, altro legno della Cairese con una gran punizione di Sancinito.

Nella ripresa, girandola di cambi ambo i lati. L’Alba ha fatto valere la categoria di differenza raddoppiando con Foschi dopo un quarto d’ora e con Manissero nel finale. Una buona prova nel complesso per i gialloblù, nel corso della quale si è messo in mostra Insolito, autore di una prestazione più che positiva.