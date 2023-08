Eccellenza, ora la Cairese ha l’armata: ecco Tazzer, scuola Genoa e 80 presenze in Lega Pro

Colpo grosso della Cairese. Le voci ora hanno trovato conferma. Il “quinto” di lusso per il 3-5-2 di mister Pierluigi Lepore sarà Massimo Tazzer. Un tassello con un curriculum invidiabile nonostante la giovane età che alza definitivamente, se ancora ce ne fosse bisogno, il rango della formazione gialloblù a quello di corazzata.

Classe 1999, terzino destro, vanta oltre 80 presenze in Lega Pro. Nel corso della sua carriera ha vestito prima i colori del grifone, il Genoa C.F.C., crescendo nel settore giovanile per arrivare sino alla formazione Primavera. Nel 2017, è stato portato in panchina in Serie A, per la trasferta di Firenze, dal Mister Ivan Juric.

Passa poi al Ponsacco in Serie D, dove ha ottenuto la vittoria dei playiff. Indossa poi i colori del Monopoli, in Lega Pro, per due stagioni e mezzo, passando poi, a metà stagione 2021/2022, sempre in Lega Pro, al Gubbio.