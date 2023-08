Eccellenza, la Cairese proverebbe un (ennesimo) colpo grosso: rumor su Tazzer

Mercato chiuso? No. La risposta del vicepresidente Federico Boveri era stata eloquente e condita dal sorriso di chi sa di aver allestito una compagine davvero molto forte in tutti i reparti. L’ulteriore rinforzo della Cairese potrebbe arrivare sulle corsie laterali.

Gira in questi giorni il rumor che vedrebbe l’interesse dei gialloblù per Massimo Tazzer. Classe 1999, è un giocatore di fascia, piede destro, che si adatterebbe alla perfezione come quinto nel 3-5-2 che mister Lepore ha scelto come vestito per le prime amichevoli stagionali.

Nato a Genova, ha percorso il “cursus honorum” delle giovanili del Genoa per poi giocare in Serie D e in Serie C con i colori del Monopoli e del Gubbio. In caso di conferma, sarebbe la ciliegina su una torta che ha già però tutti gli ingredienti al posto giusto.