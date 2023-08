Eccellenza, il Pietra Ligure batte la Cairese nell’andata di Coppa Italia

Inizia con il piede sbagliato l’avventura dell’ambiziosa Cairese di mister Pierluigi Lepore. A esultare al termine della partita di andata è il Pietra Ligure di mister Matteo Cocco, che si impone 2 a 1 in rimonta. I gialloblù si sono portati in vantaggio grazie a un goal di Sassari al minuto 48. I biancocelesti hanno pareggiato a tredici dal termine con Rovere e sono passati avanti a recupero inoltrato con Gasco. La Cairese ha giocato gli ultimi 25 minuti in 10 per l’espulsione di Gargiulo. I rivieraschi giocheranno il ritorno con due risultati su tre.

La Cairese di mister Lepore scende è scesa campo con il consueto 3-5-2: Scalvini; Garbarino, Gargiulo, Boveri; Insolito, Lazzaretti, Sancinito, Silvestri Brignone: Sassari, Sogno. A disposizione: Negro, Turone, Ponzo, Facello, Zunino, D’Arcangelo, Bogarin, Chiarlone, Tazzer. Il Pietra Ligure ha risposto con un modulo simile ma con la variante del 3-4-1-2: Vernice, Andreetto, Lufi, Pili; Gasco, Tona, Odasso, De Boni; Capocelli; Insolito, Dominici. A disposizione di mister Cocco: Duberti, Melegazzi, Rovere, Mehmetaj, Aicardi, Pescio, D’arcangelo, Franco.