Eccellenza, Cairese scatenata: preso Garbarino dal Ligorna

La Cairese si rinforza ulteriormente. Questa volta la notizia riguarda il reparto difensivo. Il club gialloblù ha annunciato l’arrivo del difensore Alessio Garbarino.

Difensore centrale, ha disputato il campionato Primavera con la maglia della Virtus Entella. In seguito, è passato alla formazione genovese del Ligorna, con la quale ha disputato più di 60 presenza nel campionato di Serie D.

Non male per un classe 2002. Si tratta del terzo nuovo innesto nel reparto difensivo dopo Juan Pablo Gargiulo, ex Albenga, e Ivan Nicolas Bogarin, lo scorso anno alla Spotornese.