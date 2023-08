Eccellenza, Cairese. Idee chiare per Massimo Tazzer: “Qui per vincere”

Domenica la Cairese esordirà in Coppa Italia tra le mura amiche contro il Pietra Ligure. La settimana che porta al primo impegno ufficiale è stata foriera di due buone nuove. Dal campo, il pareggio per 1 a 1 nell’amichevole contro il Vado. Dal mercato, l’arrivo dell’esterno Massimo Tazzer. Un top per la categoria visto che lo scorso anno ha militato in Lega Pro contro il (qui il curriculum).

Tazzer alla Cairese ritrova l’amico Silvestri, con cui aveva disputato a 13 anni il Torneo Internazionale di Cairo Montenotte ai tempi del Genoa. “Esterno destro è il mio ruolo ma posso giocare anche nella difesa a quattro”, commenta. “Sono qui per vincere. Non voglio fare la comparsa. Spero che l’entusiasmo del mercato sia alimentato dalla prestazioni”.