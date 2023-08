E’ morto Roberto Colaninno, acquistò le aree degli ex cantieri Rodriguez di Pietra

E’ morto all’età di 80 anni Roberto Colaninno, imprenditore, presidente di Immsi e amministratore delegato di Piaggio. La sua carriera iniziò nel 1969 alla Fiaam Filter. E’ stato amministratore delegato di Olivetti e presidente di Telecom.

A inizio anni 2000 acquisito le aree degli ex cantieri navali a Pietra Ligure: nel 2004 Pietra srl (società detenuta al 77,78 per cento dalla Immsi, l’immobiliare del Gruppo Colaninno, e al 22,22 per cento da Intesa Sanpaolo) acquistò le aree degli ex cantieri Rodriguez. Poi nel 2021 aveva sottoscritto con Polifin spa, la holding della famiglia Bosatelli, un contratto preliminare per la vendita di Pietra Ligure srl.

Diversi i messaggi di cordoglio dal mondo imprenditoriale e politico. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Colaninno, protagonista dell’economia italiana ma anche ligure, visto il suo legame con i cantieri Intermarine di Ameglia, azienda leader nella costruzione di navi cacciamine. La sua scomparsa colpisce tutto il sistema produttivo ed imprenditoriale italiano. Alla famiglia le più sincere condoglianze”.

Aggiunge Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva: “E’ una grave perdita, sia sul piano generale che su quello personale. Volevo molto bene a Roberto Colaninno. Ricordo una recente visita alla fabbrica della Piaggio, a Pontedera. Gli brillavano gli occhi nel raccontare le innovazioni, i cambiamenti in atto. E poi le numerose giornate passate a Intermarine, nel mio territorio. Amava raccontare le sfide del futuro, parlava di politica e di impresa con competenza e serietà. Ci mancheranno il suo coraggio, la sua visione moderna e lungimirante. Il Paese perde un grande imprenditore e un grande uomo”.