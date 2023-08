Duplice omicidio, assassino ancora in fuga: un’altra notte di ricerche senza esito

Savona. È ancora in fuga il 21enne olandese accusato di aver compiuto un duplice omicidio a Montaldo Mondovì.

Inutili, anche questa notte, gli sforzi delle forze dell’ordine concentrati nei boschi al confine tra il savonese e il cuneese.

Si tratta di un ragazzo olandese di 21 anni, con problemi psichici, in vacanza con il padre in Italia. Erano ospiti di una famiglia di amici del padre, ma ieri pomeriggio è avvenuto l’irreparabile. Forse a causa di una lite, il giovane avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il padre uccidendolo per poi ferire mortalmente anche l’amico del genitore, probabilmente intervenuto per cercare di fermarlo.

Il ragazzo, che come riporta Ansa è alto circa 1 metro e 75 e indossava pantaloncini e maglietta, si è subito dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per il padre e l’amico di famiglia purtroppo non c’è stato nulla da fare. Immediate sono scattate le ricerche del 21enne, che sono andate avanti tutta la notte.

“È considerato molto pericoloso. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a chiamare il 112”, hanno fatto sapere i militari, che stanno battendo a tappeto la zona boschiva intorno a Montaldo Mondovì, sul confine tra Savona e Cuneo.