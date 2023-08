Due euro per un piatto vuoto per una bimba, Selvaggia Lucarelli pubblica lo scontrino di un’osteria di Finale Ligure

Finale Ligure. “Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l’altro avendole già messo sul conto il coperto”. Questo il post pubblicato questo pomeriggio su facebook dalla celebre giornalista Selvaggia Lucarelli.

Nel mirino della nota presentatrice è finito uno scontrino fiscale, risalente al 23 luglio scorso, del ristorante finalese “Osteria del cavolo”. La scrittrice ha evidenziato con una freccia rossa la voce “piattino condivisione”, per il quale sono stati pagati due euro.

Per cercare di capire come sono andate le cose, la nostra redazione ha provato a contattare i titolari dell’osteria finalese, ma al momento nessuno ha voluto replicare in alcun modo al post. Quel che non è ancora certo, intanto, è se lo scontrino sia stato inviato alla Lucarelli da qualcuno o se sia stata lei stessa ad aver mangiato presso l’osteria finalese. Quest’ultima ipotesi al momento sembrerebbe da escludere.

Quel che è sicuro, invece, sono i coperti pagati. Tre. Mamma, papa e figlia. Oltre ad una “acqua potabile” (e meno male, ci aggiungiamo noi) e ad una birra, sullo scontrino risultano pagati due piatti: uno di trofie al pesto e uno di acciughe fritte. La voce incriminata è appunto quella del “piattino condivisione”, ovvero il classico piatto che viene chiesto ai camerieri quando si vuole condividere una portata con una persona che in quel momento non sta mangiando nulla (come nel caso della bimba di tre anni presente al tavolo).

Alla fine il “piattino condivisione” è costato alla famiglia due euro, per un totale – insieme ai coperti – di 55 euro e 50 centesimi. Torta di riso finita? Per Selvaggia Lucarelli, a quanto pare, non ci sono dubbi.

Sul caso sollevato da Selvaggia Lucarelli è intervenuto con un post sulla sua pagina facebook anche il governatore ligure Giovanni Toti: “Questo è lo scontrino del ristorante ligure in cui vengono addebitati 2 euro per un piattino in più per condividere una porzione di trofie al pesto. Non voglio difendere il ristoratore perché ritengo quell’extra sbagliato, voglio difendere però i tanti ristoratori che ogni giorno lavorano seriamente in Liguria, offrendo un grande servizio a cittadini e turisti grazie alle nostre eccellenze enogastronomiche. Ristorazione che peraltro, oltre a offrire migliaia di posti di lavoro, continua a crescere in qualità, con tanti giovani chef in ascesa che negli ultimi anni si sono conquistati importanti riconoscimenti”.

“Non facciamo quindi di tutta l’erba un fascio per qualche situazione spiacevole che succede qui come altrove. La Liguria chiusa e contro i turisti non esiste più: siamo una regione aperta e ospitale e i numeri lo dimostrano, essendo la meta più ambita dell’estate 2023 in Italia. E vogliamo continuare su questa strada. La torta di riso non finirà più!”, ha concluso Toti.