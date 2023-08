Droghe, accordo tra Prefettura e Asl2 a sostegno dei giovani: consumo di stupefacenti già a 12 anni

Savona. E’ stato sottoscritto questa mattina il protocollo di intesa tra Asl2 e prefettura di Savona per gli interventi a sostegno dei giovani che fanno uso di droghe. L’età del primo consumo di stupefacecnti negli ultimi anni si è abbassata ed è arrivata a 12-13 anni. Questi i dati riportati da Asl2.

Dopo una diminuzione legata alle restrizioni del periodo pandemico, si assiste a una risalita importante del consumo di sostanze illegali soprattutto tra i giovani. Nel 2021, il 5,7% dei maschi quindicenni aveva usato cannabis nell’ultimo anno per arrivare a oltre il 30% dei diciottenni. Nel 2022 il 63% delle undicenni si sentiva in pieno benessere psicologico e solo il 32% delle 15enni. Dato ancora più allarmante: il 76% delle quindicenni assume farmaci per sentirsi in pieno benessere.

Il piano prevede la costituzione di un’equipe multidisciplinare composta da operatori del Ser.D e del Not della prefettura.

Il prefetto di Savona Enrico Gullotti commenta: “A fronte dei dati, purtroppo, non incoragigianti, soprattutto tra i giovani, il Protocollo si propone come obiettivo primario quello di anticipare il momento della presa di contatto con i soggetti segnalati allo scopo di renderlo ancora più efficace”.

Il commissario di Asl2 Michele Orlando aggiunge: “Il progetto risponde agli obiettivi generali di sanità pubblica e di prevenzione dei disagi dei fattori di rischio inerenti ai processi di sviluppo adolescenziale e giovanile, attraverso modi e forme che intendono rafforzare le capacità dei giovani a confrontarsi con situazioni e vissuti problematici e incrementare risorse personali e sociali”.

Il direttore del dipartimento di Salute Mentale di Asl2 prosegue Roberto Carrozzino: “Nello scenario attuale diventa centrale per il nostro servizio poter entrare in contatto con i giovani che intercettati dalla prefettura a causa dell’illegalità della sostanza utilizzata possono accedere al mondo della prevenzione mirata e a percorsi di cura personalizzati“.