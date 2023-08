Doppio incidente e l’A10 va in tilt: lunghe code, in particolare tra Imperia e Andora

Liguria. Mattinata difficile per gli automobilisti imperiesi e savonesi in questo venerdì 25 agosto, complici due incidenti che hanno dato vita a code e rallentamenti in A10, in entrambe le direzioni.

Nello specifico, infatti, sono avvenuti tra Imperia Est e Andora e tra Bordighera e la barriera Confine di Stato.

La coda più lunga, al momento, è proprio quella che si registra tra Imperia Est ed Andora, con ben 6km in direzione Italia. Nella stessa direzione, coda di 1km tra Confine di Stato e barriera Confine di Stato e coda in uscita al casello di Ventimiglia.

Coda di 1km anche tra tra Bordighera e Ventimiglia, in direzione Francia.