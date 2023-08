Diritto all’oblio oncologico, Rossetti (PD): “Bene l’ok alla proposta di legge ma troppi 10 anni”

Liguria. “Bene l’approvazione alla Camera della Proposta di legge sul diritto all’oblio oncologico che il consiglio regionale della Liguria, con l’approvazione di un ordine del giorno presentato da Linea Condivisa e sostenuta da tutti i gruppi consiliari, ha sostenuto e portato avanti. Finalmente le richieste delle persone che hanno avuto un tumore sono state ascoltate”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati della proposta di legge sul diritto all’oblio oncologico.

“Un risultato ottenuto in Liguria grazie anche all’impegno di Piero Randazzo e dei pazienti oncologici. Rimaniamo critici solo sui tempi del diritto all’oblio: dieci anni dal termine delle cure per le neoplasie sono troppi, auspico che nel passaggio al Senato venga modificato questo tempo di attesa”, conclude l’esponente Dem in Regione.