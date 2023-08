Depuratore Albenga, le minoranze chiedono al prefetto di annullare la votazione della delibera: “Indagine in corso, ma il sindaco tace”

Albenga. Dopo la dura presa di posizione di uscire dall’aula, l’altra sera, nel corso della votazione sulla modifica dello statuto di Sca, la società responsabile della gestione degli impianti di depurazione di Albenga, i consiglieri di minoranza Diego Distilo, Cristina Porro ed Eraldo Ciangherotti hanno scritto una lettera al Prefetto di Savona Enrico Gullotti per chiedere l’immediato annullamento della votazione della delibera votata nel corso della seduta consiliare dell 3 agosto scorso.

Rivolgendosi al Prefetto, Distilo, Porro e Ciangherotti fanno sapere che “il clima nell’ambito del consiglio comunale albenganese si è particolarmente deteriorato a causa di un sindaco incapace e borioso, anni luce distante dal suo predecessore, l’avvocato Giorgio Cangiano, che sebbene politicamente di area opposta alla nostra, si era comunque dimostrato un amministratore attento alle questioni di carattere giuridico”.

I tre consiglieri di opposizione hanno voluto evidenziare al Prefetto i fatti avvenuti nel corso dell’ultimo consiglio comunale, durante il quale la modifica dello statuto di Sca è passata con i soldi voti della maggioranza, mentre le minoranze, fatta eccezione per il consigliere Gerolamo Calleri (astenuto), hanno abbandonato l’aula prima del voto: “Oramai da quattro anni – scrivono nella missiva indirizzata al Prefetto Distilo, Ciangherotti e Porro – siamo al cospetto di una persona, il dottor Riccardo Tomatis, presuntuosa ed ignorante, il cui atteggiamento istituzionale suscita notevoli perplessità in chi come noi svolge il ruolo di consigliere di opposizione. L’altra sera, in consiglio comunale, era stata calendarizzata una ‘strana’ deliberazione il cui parere tecnico da parte di Sca (soggetto interessato dall’ordine del giorno in questione) ci è stato mostrato dal Sindaco alle ore 20, quando il consiglio comunale iniziava alle ore 20:30“.

Secondo i tre consiglieri di minoranza, inoltre, sarebbero “insistenti le voci in merito ad una indagine da parte della Procura della Repubblica presso il nostro Comune su Sca e depurazione. Indagini sulle quali il sindaco in Commissione ambiente, convocata, per l’appunto, mezz’ora prima del consiglio, non ha inteso nè confermare nè smentire, suscitando in ognuno di noi forti perplessità”. Voci che, fanno ancora notare Distilo, Ciangherotti e Porro al Prefetto, “trovano conferma questa mattina dagli organi di stampa, che parlano di una indagine in corso”.

Per queste ragioni, i tre consiglieri di opposizione chiedono al Prefetto Gullotti “l’annullamento immediato della votazione della delibera, stante la mancata trasparenza. In qualità di consiglieri comunali, abbiamo il diritto di essere edotti su tutte le pratiche all’ordine del giorno e di ricevere ogni delucidazione che ci possa portare a votare serenamente l’atto in questione”, concludono Distilo, Porro e Ciangherotti.