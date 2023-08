Dego, allevatori danneggiati dalle continue razzie di orzo da parte dei cinghiali 

Dego. Troppi cinghiali nelle campagne, ettari di coltivazioni distrutti dal loro passaggio: a lanciare quello che ormai pare essere diventato un allarme vero e proprio per gli agricoltori è proprio un allevatore valbormidese, a nome di molti colleghi ormai alle prese con ingenti danni.

Il mais e l’orzo sono tra gli alimenti principali, insieme al fieno, dei bovini. In estate si produce quello che sarà il nutrimento invernale dei capi di bestiame. Se già la siccità sta mettendo a dura prova la zootecnia, e quindi i raccolti sono decimati, a danneggiare ulteriormente il lavoro degli allevatori è la fauna selvatica, in particolare i cinghiali, divoratori seriali di ciò che è destinato alle mucche.

Nella piana di Dego, dove viene allevata la razza bovina piemontese, più di metà delle colture di orzo sono andate distrutte dalle irruzioni degli ungulati, che non solo hanno fatto razzia di cereali, ma hanno anche reso inutilizzabile la paglia che si ricava. In alcuni casi non bastano nemmeno le recinzioni: i cinghiali ormai sembrano destreggiarsi bene e a volte riescono a fare un buon bottino di patate e quant’altro.

“Servono aiuti e interventi mirati per contrastare il fenomeno, non si può continuare a lavorare sodo per alimentare la fauna selvatica e non avere quasi nessun tipo di risarcimento. Non siamo tutelati, purtroppo il nostro settore già penalizzato dall’emergenza climatica continua ad essere snobbato da chi dovrebbe aiutarci”, spiega l’agricoltore di località Piano che ha subito, non per la prima volta, numerosi danni.