Dalla Regione un altro milione di euro in favore del settore audiovisivo

Liguria. Regione Liguria stanzia un ulteriore milione di euro in favore del settore dell’audiovisivo. Ad approvare il rifinanziamento al VI bando, attuativo dell’azione 3.3.2 del Por Fesr 2014-2020, la giunta regionale su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Attrarre produzioni audiovisive nazionali e internazionali significa, non solo valorizzare lo straordinario palcoscenico naturale regionale, ma anche portare in Liguria nuove economie ed occupazione – spiega Benveduti – Con questa integrazione, andiamo a co-finanziare i 6 progetti ammissibili in graduatoria, portando 1,7 milioni di investimenti in più sul territorio e coinvolgendo altre 193 professionalità liguri in ulteriori 169 giornate di riprese”.

La misura, attiva nella primavera del 2022, si dotava di un plafond iniziale di 750 mila euro e consentiva di accedere a contributi a fondo perduto fino al 60% per la produzione di opere audiovisive in Liguria da parte di imprese italiane, europee o extraeuropee destinate alla distribuzione nazionale e internazionale, a condizione che fossero realizzati almeno il 30% dei giorni di riprese sul territorio regionale.

“Un’azione che rafforzeremo in futuro con nuove e maggiori risorse, servendoci anche di un gruppo di lavoro dedicato con cui cercheremo l’area più adatta e i fondi per la realizzazione di veri e propri studios cinematografici. Uno step successivo che permetterà alle produzioni audiovisive di scegliere la Liguria per la bellezza dei suoi paesaggi e rimanerci per girare le scene degli interni” aggiunge Benveduti.