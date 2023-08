Dal 22 al 24 settembre torna SportUp nelle vie e piazze di Savona

Savona. Nei giorni 22 23 e 24 settembre le vie e le piazze di Savona si animeranno grazie alla seconda edizione di Sport up.

La manifestazione, Co organizzata da Comune e Ad Communication, nella prima edizione ha visto più di 55 società sportive savonesi partecipanti, e mira a crescere in questa seconda edizione, e a rendersi sempre più interessante e divertente.

Durante il percorso di avvicinamento al 22 settembre l’organizzazione svelerà tutte le novità. La prima novità, nell’edizione 2023, sarà la presenza della mascotte di SportUp, la quale verrà presentata nei giorni della manifestazione. La mascotte, creata dalla artista savonese Antonella Tagliani e donata dal centro Medico Olos, accompagnerà atleti e appassionati durante tutte le attività lungo le vie e le piazze della Città.

Ma la piccola torrettina ha bisogno di un nome e per questo l’organizzazione chiede aiuto ai bambini e agli sportivi.

A partire dal 29 agosto, sulla pagina Facebook di SportUp Savona 2023 si potrà votare il nome attraverso un sondaggio. Ecco i nomi tra i quali votare: Uffa, Belin, Baletta, Sbulacco, Evviva.

Sulla manifestazione interviene l’Assessore Francesco Rossello: “Siamo felici che Sport UP giunga alla sua seconda edizione forte del successo dello scorso anno con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi sportivi della città. Sport UP vuole essere prima di tutto una festa dello sport savonese che invade le vie di Savona e mette in mostra il suo straordinario patrimonio sportivo e la vastità dell’offerta, della professionalità e del talento che può mettere a disposizione. Anche quest’anno, l’iniziativa si aprirà con una sfilata delle società savonesi. La città verrà attraversata da centinaia di giovani festanti e colorati che apriranno simbolicamente la stagione sportiva e si approprieranno delle strade cittadine. Mi piace pensare che questa possa accreditarsi nel tempo come uno degli appuntamenti tradizionali della nostra Savona”.