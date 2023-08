Daino rimane incastrato sugli scogli: salvato da Enpa e vigili del fuoco

Loano. Un daino si è addentrato in città, fino a raggiungere la spiaggia, ma è rimasto incastrato sugli scogli. È servito l’intervento di vigili del fuoco e di Enpa per riuscire a salvarlo.

È successo ieri sera sul molo di Loano, l’allarme è stato lanciato intorno alle 23:30, quando dei passanti si sono accorti dell’animale in difficoltà.

L’intervento per salvarlo è durato oltre 3 ore. Per riuscire a liberarlo, il veterinario ha deciso di addormentarlo. Il daino è stato poi preso in cura dall’Enpa. Non dovrebbe essere in gravi condizioni.

Come detto sul posto anche i vigili del fuoco, con due squadre: una di Savona e una di Finale Ligure.