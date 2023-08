Da solo sul balcone sotto il sole, senza acqua né cibo: i vigili del fuoco salvano un cane

Savona. È una storia triste ma, per fortuna, con il più classico dei lieto fine quella avvenuta nella giornata odierna a Savona.

Alcuni passanti, in via Solari, hanno notato la presenza di un cane su un balcone. Finestre chiuse (presunto segnale di assenza dei padroni), niente cibo né acqua.

Le temperature a dir poco torride li hanno spinti a chiamare i soccorsi, che sono arrivati tempestivamente.

Sul posto si sono recati i carabinieri, un’ambulanza veterinaria e i vigili del fuoco che, grazie all’utilizzo della scala, sono riusciti a recuperare il cagnolino e a metterlo in sicurezza.

Non si conoscono le cause per cui i padroni lo abbiano lasciato li, ma quel che è certo è che l’intervento dei soccorsi è stato decisivo per evitare il peggio.