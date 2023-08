Da Mallare a Salsomaggiore: il sogno di Elisa Vico, eletta Miss Riviera delle Palme

Mallare. È stata eletta Miss Riviera delle Palme ed è in corsa per la rassegna italiana di bellezza più ambita. Elisa Vico, che compirà vent’anni il prossimo settembre, si è messa in gioco con le selezioni provinciali e regionali di Miss Italia e ha già ottenuto una delle fasce più importanti per partecipare, il 25 agosto a Loano, alla serata in cui verrà proclamata Miss Liguria.

Potrebbe quindi essere lei a strappare questo titolo, ma se anche così non fosse per lei Salsomaggiore non sarebbe un sogno infranto, visto che saranno circa una decina le ragazze liguri a partecipare al concorso italiano di bellezza per eccellenza.

Non solo Mallare ma tutta la Val Bormida si è scatenata sui social con il tifo per la giovane definita dai giurati “elegante bellezza mediterranea”.

Elisa ha frequentato il Liceo Scientifico al Calasanzio di Carcare e ora è al primo anno della Facoltà di Farmacia all’università di Torino. Fin da piccola pratica equitazione e le piacerebbe lavorare nel mondo della moda come modella, nel mondo del cinema o della Televisione. Uno dei suoi sogni più grandi è quello di apparire in Rai come attrice di una Fiction, o di poter affiancare i conduttori del Festival di Sanremo. Ha intrapreso il percorso di Miss Italia quasi per gioco, senza grandi aspettative, partecipando per spronare la sua persona a crescere e affrontare la timidezza e le insicurezze.

“Sono fiera di rappresentare la Liguria alle prefinali nazionali, e ringrazio Mirella Rocca, esclusivista di Miss Italia per le regioni della Liguria, del Piemonte e della Valle D’Aosta, senza la quale tutto ciò non sarebbe stato possibile”, afferma la giovane Elisa.

Con lei, alla finale regionale di Loano, un’altra valbormidese, Vittoria Bonadei, 21 anni di Cengio, studentessa di Economia e Commercio alla Facoltà di Torino, eletta Miss Eleganza Liguria 2023.