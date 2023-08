Da Calice Ligure raccolta fondi per giovane biker rimasto paralizzato dopo un incidente in Mtb

Calice Ligure. Parte dalla località dell’entroterra finalese, Calice Ligure, una speciale raccolta fondi per aiutare un giovane biker tedesco, Jonas, rimasto immobilizzato dopo un brutto incidente in Mtb avvenuto in Slovacchia il 28 maggio scorso. Nonostante i suoi soli 18 anni, era un noto frequentatore dei sentieri del comprensorio locale da diverso tempo, apprezzando l’offerta di trails presenti sul territorio e svolgendo anche una attività di guida per gli amanti della mountain bike.

A seguito del grave infortunio la sua quinta vertebra cervicale è stata danneggiata così gravemente che da allora non riesce più a sentire le gambe, oltre a limitazioni di movimento alle mani. Nelle settimane successive è stato in coma artificiale ed è stato anche ventilato meccanicamente durante il ricovero ospedaliero. Dopo ottime cure iniziali presso l’ospedale universitario slovacco di Zilina, è stato trasferito in una struttura speciale a Murnau (Germania). Lì i medici stanno facendo del loro meglio per aiutare il giovane atleta nel suo percorso di recupero.

Tuttavia, il 18enne si trova ad affrontare la sfida più grande della sua giovane vita: far fronte a questa nuova situazione di blocco motorio. E servono cure riabilitative, attrezzature e altri interventi costosi.

“Jonas è molto più di un semplice appassionato di mountain bike – raccontano i promotori dell’iniziativa, il gruppo biker calicese -. È una fonte di ispirazione per i suoi amici e la sua famiglia e la prova che la volontà e la determinazione di una persona possono brillare anche nei momenti più bui. È noto per il suo grande cuore, la gentilezza e il senso dell’umorismo che non svanisce nemmeno nei momenti difficili. Questo è sottolineato dal suo motto: “STAY WEIRD”. La comunità della mountain bike e coloro che hanno avuto il piacere di incontrare Jonas finora sono d’accordo: merita il nostro sostegno e la nostra solidarietà”.

E stata creata la campagna di raccolta fondi con l’hashtag #StayStrongJLo: “La campagna mira a raccogliere quanto più denaro possibile per fornire a Jonas le migliori terapie riabilitative possibili e, tra le altre cose, per adattare la casa alle sue nuove esigenze. Un ambiente senza barriere e l’acquisto degli ausili necessari dovrebbero consentire a Jonas di vivere in modo più indipendente e quindi migliorare nuovamente la sua qualità di vita”.

“Aiutiamo Jonas e la sua famiglia a iniziare un nuovo capitolo pieno di speranza e possibilità. Ogni contributo, grande o piccolo, può fare la differenza! Le donazioni possono essere effettuate tramite la piattaforma globale di donazioni GoFundMe https://gofund.me/6ff86620 o tramite bonifico bancario, all’associazione no-profit “mia fia di” e.V. (“Noi per te club”). Il 100% di ogni donazione va direttamente a Jonas” conclude il gruppo di amici biker, pronto a promuovere la campagna di raccolta fondi in tutto il settore outdoor.

“Lo sport e la condivisione di passioni comuni creano amicizia e solidarietà: queste sono il motore di questa bella e importante iniziativa” commenta il sindaco Alessandro Comi.