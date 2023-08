Da Arnasco fino ad Andora: Sca e Aps “in soccorso” sull’emergenza idrica

Arnasco/Andora. L’emergenza idrica continua ad affliggere alcune località del savonese, maggiormente in sofferenza durante la stagione estiva e con condizioni climatiche siccitose che stoppano il regolare approvvigionamento, determinando situazioni critiche per la popolazione e l’utenza.

Oltre al caso di Andora, sul quale pesa da anni e anni una infrastrutturazione vetusta e lacunosa – solo ora in fase di restyling strutturale -, l’estate 2023 ha visto diversi comuni dell’entroterra albenganese e del ponente in difficoltà, come ad Arnasco, senza contare le numerose ordinanze “anti-spreco” varate dalle amministrazioni comunali per prevenire uno stop all’erogazione dell’acqua.

E proprio da Arnasco inizia l’intervento tecnico svolto dalla Sca srl di Alassio, in collaborazione con la stessa APS – Acque Pubbliche Savonesi -, per andare “in soccorso” e fronteggiare la carenza idrica. Da oggi al via rifornimenti costanti con l’autobottre attingendo dalla struttura di approvvigionamento di Villanova d’Albenga, con un trasporto e distribuzione affidato alla protezione civile.

Inoltre, dal prossimo 28 agosto, secondo una convenzione siglata con lo stesso Comune, la Sca srl andrà a gestire l’intera rete idrica e l’acquedotto comunale, anche grazie all’acquisto di una nuova autobotte. Un processo che dovrebbe progressivamente allargarsi anche ad altre realtà del comprensorio nell’ambito della definizione gestionale e operativa dello stesso Ato idrico territoriale e provinciale.

Ma non solo Arnasco, tra le novità anche il pronto sostegno di forniture idriche per Andora e le zone e/o frazioni rimaste a secco. Intanto, Sca e APS hanno dato formale disponibilità all’amministrazione andorese, ma sono in corso trattative con la stessa società Rivieracqua, gestore della rete, per fornire ulteriore supporto logistico e fattuale con le autobotti in servizio e quindi la distribuzione ai cittadini.