Crisi idrica: Andora, Testico e Stellanello riforniti dalle autobotti di Rivieracqua

Imperia. Sono nove (tre nel savonese e sei nell’imperiese) i comuni che, a causa della crisi idrica legata alla siccità, sono attualmente riforniti con le autobotti dal gestore unico del pubblico acquedotto Rivieracqua.

Come riporta Riviera24, si tratta di Andora, Testico e Stellanello per il versante savonese e di Pieve di Teco, Borghetto di Arroscia, Dolcedo, Vessalico, Diano Arentino e Diano San Pietro per l’imperiese.

“In generale, però, in quanto a disservizi la situazione è decisamente migliore rispetto all’anno scorso – spiega l’ingegnere Valerio Chiarelli, di Rivieracqua – Grazie a una serie di fattori favorevoli tra cui la messa in esercizio di diversi impianti realizzati con fondi di Protezione civile e di alcune tratte del finanziamento Pnrr ‘Masterplan Roya’, tra cui quella tra il parco urbano di Imperia e Diano Marina o l’impianto che alimenta i serbatoi delle Morene, a Cervo”.

“Ciò ha consentito – aggiunge l’ingegnere – Di alimentare tutto il Golfo Dianese, senza il verificarsi di disservizi e anche di addurre un buona quantità di acqua verso il Comune di Andora, per mitigare il fenomeno della risalita del cuneo salino e quindi dell’acqua salata”.

Ma l’acqua comincia a scarseggiare a causa della mancanza di pioggia: “Le sorgenti cominciano a patire in modo sensibile la siccità. Però, bisogna tenere duro ancora una settimana o dieci giorni, quando dovrebbe esserci una diminuzione dei consumi (dovuta al rientro dei turisti, ndr), nella speranza che la pioggia torni presto in provincia di Imperia”, conclude Chiarelli.