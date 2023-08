Covid, casi raddoppiati in una settimana. Bassetti: “Se ne parla troppo, è aumentato il numero di tamponi”

Liguria. Aumentano i casi Covid in Liguria, così come nel resto d’Italia. Nella settimana 17-23 agosto le nuove positività registrate sono aumentate del 79,2% a livello regionale e del 96,1% a livello nazionale, praticamente raddoppiati. Una crescita che tuttavia non mette in allarme il sistema sanitario mentre il ministero della Salute è pronto a varare modifiche al sistema di monitoraggio epidemiologico con lo stop ai tamponi in pronto soccorso, tranne che in presenza di sintomi.

“Il problema è questo: negli ultimi giorni si è parlato di più di Covid e questo ha portato a un aumento del numero dei tamponi. In questo modo aumentano anche i casi”, osserva Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. E infatti in ospedale, nonostante i numeri dei bollettini, la situazione è immutata: “Abbiamo un solo paziente ricoverato“.

Scendendo più nello specifico, in Liguria l’incidenza dei nuovi casi è più alta in provincia della Spezia (52,3 ogni 100mila abitanti), seguono Genova (33,5), Imperia (21,5) e Savona (12,2). Nelle due settimane 10-23 agosto si rileva un’incidenza di 53 casi positivi per 100mila abitanti.

Ma la politica sui tamponi è destinata a cambiare. La bozza di proposta, redatta dal gruppo di lavoro coordinato dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute, prevede una sorveglianza integrata che rilevi informazioni sui virus respiratori circolanti più diffusi, con particolare importanza riservata alla sorveglianza clinica. In altri termini, l’obiettivo è dare maggior peso all’osservazione della gravità della patologia e delle ricadute su ospedali e strutture sociosanitarie.

Soprattutto sarebbe in arrivo una circolare che disciplinerà l’esecuzione dei tamponi dei pazienti in ingresso in ospedale e in pronto soccorso in particolare, dove non si effettuerebbero più tamponi, se non ai sintomatici. Una battaglia, quest’ultima, che Bassetti conduce da diverse settimane: “Il coronavirus ci sarà sempre, più lo cerchi e più lo trovi – spiega -. Sarà importante cercarlo meno ma soprattutto indirizzare l’attenzione su anziani e ultrafragili, coloro ai quali dobbiamo dedicare la prossima campagna di vaccinazione. Se parlare di Covid serve a sensibilizzare loro sono d’accordo, se vuol dire vendere qualche copia in più di giornale penso che ci siano problemi più importanti”.

E a proposito di vaccini, oggi l’Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera al vaccino Comirnaty (Pfizer) adattato e mirato alla sottovariante Omicron XBB.1.5. Il ceppo “è strettamente correlato ad altre varianti attualmente in circolazione”, si legge in una nota dell’Ema, quindi “si prevede che il vaccino contribuisca a mantenere una protezione ottimale contro il Covid causato da queste altre varianti“. L’Ue dovrebbe formalizzare l’autorizzazione nel giro di qualche ora.

Il vaccino potrà essere utilizzato negli adulti e nei bambini a partire dai 6 mesi di età. Gli adulti e i bambini a partire dai 5 anni di età che necessitano di vaccinazione dovrebbero ricevere una singola dose, indipendentemente dalla loro storia vaccinale contro il Covid. “Dalla prima autorizzazione di Comirnaty – ricorda Ema in una nota – le autorità hanno acquisito una conoscenza approfondita sulla sicurezza del vaccino. Gli effetti collaterali sono generalmente lievi e di breve durata”. Ema sta valutando altri vaccini aggiornati alle varianti in circolazione: una procedura è iniziata il 7 agosto, la seconda il 24 agosto.

“Spero che il vaccino sia indirizzato ad anziani e fragili, e spero che siano farmacie e medici generali a somministrarlo – commenta Bassetti -. Per gli altri non ne vedo l’assoluta necessità. Evitiamo di fare l’errore del 2022, quando il ministero disse ‘vacciniamo tutti’ e poi la copertura si fermò all’8%. Dobbiamo arrivare a una copertura del 50-60% della popolazione target, questo sarebbe già un buon obiettivo, bisogna evitare di spararla troppo grossa”.

Secondo l’epidemiologo Giancarlo Icardi del San Martino la campagna vaccinale all’orizzonte potrebbe anche essere l’ultima, se il virus si confermerà sempre più gestibile dal punto di vista clinico. Diversa l’opinione di Bassetti: “Dovremo abituarci a somministrare il vaccino aggiornato all’ultima variante Covid insieme a quello antinfluenzale. Ormai è diventata una forma simil-influenzale, quindi credo che questa dovrà diventare la prassi consolidata”.