Corriere muore dopo aver consegnato un pacco, sindacati: “Forse colpa del caldo. Ritmi frenetici, intervenire prima che sia tardi”

Liguria. E’ stato stroncato da un malore subito dopo aver consegnato un pacco in un appartamento. Vittima dell’ennesima morte sul lavoro in Liguria un corriere di una società che lavora per il gruppo di spedizioni Sda. E’ successo alla Spezia.

L’uomo, scrive l’Ansa citando una nota del sindacato Uiltrasporti, si è accasciato sulle scale dell’abitazione ed è morto. E’ successo alle 13.30 di ieri, dato rilevato dal palmare in dotazione al corriere. Non è escluso che il malore fatale sia stato provocato dal caldo che in queste ore affligge tutta la Liguria.

“Negli ultimi anni – scrive Giovanni Ciaccio, segretario ligure di Uiltrasporti -, il settore delle consegne a domicilio è esploso, i tempi sono frenetici e non tengono conto del benessere dei lavoratori. I committenti sono sempre alla ricerca di maggiore produttività del personale, non tenendo in considerazione il fattore umano, l’eta, le condizioni meteorologiche e del caldo intenso”.

“Occorre intervenire prima che sia troppo tardi, riducendo gli orari di lavoro e i carichi del personale, poiché non è possibile sopportare per molti anni i ritmi ai quali sono sotto posti i corrieri”.

L’azienda per cui l’uomo lavorava, impresa che opera per conto di Sda, si è già resa disponile a supportare la famiglia del corriere. “Uiltrasporti – conclude la nota – è al fianco dei lavoratori delle spedizioni che operano in condizioni estreme con carichi di lavoro e condizioni meteorologiche impossibili”.

A Genova è stato firmato di recente un protocollo sul calore con la prefettura. “Occorre che questo accordo venga recepito in toto in tutta la Liguria. Non possiamo più accettare che il profitto e la produttività richiesta dai committenti, si realizzino sulle spalle dei lavoratori del settore”, conclude il sindacato.