Coppa Italia Serie D, Albenga vs Derthona: la diretta del turno preliminare

DERTHONA 1 (7′ Lacava) – ALBENGA 0

In attesa dell’inizio del secondo tempo

45+2′ Termina qui il primo tempo. Dopo un inizio difficile, l’Albenga si è messo in partita ma non è riuscito a trovare il pareggio.

36′ Il Derthona risponde con Merkaj ma Facchetti para di piede.

33′ Si fa vedere l’Albenga in avanti grazie a un’azione corale che vede coinvolti Esposito, Berretta e Castiglione. La palla arriva a Jebbar va alla conclusione ma Cizza fa buona guardia.

Nota climatica: terreno di gioco in buone condizioni, non piove in questo momento a Tortona.

30′ Giunti alla mezzora di gioco, si può dire che il Derthona ha approcciato meglio la gara, capitalizzando la sfuriata iniziale grazie al goal che al momento decide la partita. Gli ingauni partiti col freno a mano hanno pian piano iniziato a prendere le misure agli avversari.

20′ Nessun sussulto particolare dopo il vantaggio locale. L’Albenga si è presentato in campo con il modulo 3-5-2, il vestito tattico che Fossati, ex di giornata, prova fin dai primi allenamenti.

7′ Piemontesi in vantaggio. Lacava porta avanti la formazione di casa con un diagonale destro che non lascia scampo a Facchetti.

1′ Si parte.

Albenga: Facchetti, Boloca, Venneri, Masetti, Mukaj, Likaxhiu, Tesio, Jebbar, Berretta, Castiglione, Esposito. A disposizione: Romano, De Benedetti, Anselmo, Colantonio, Fiore, Massoni, Bonanni, Giudice, Del Canuto. Allenatore: Fossati.

Derthona: Cizza, Daffonchio, Amaradio, Gulli, Giacchino, Procopio, Lacava, Toniato, Samb, Manasiev, Merkaj. A disposizione: Sattanino, Todisco, Alloisio, Andrini, Casassa, Licco, Gueye, Sacco. Allenatore: Daidola.

Al “Coppi” di Tortona va in scena la partita valida per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D tra Derthona e Albenga. Arbitro dell’incontro Pietro Marinoni di Lodi. Assistenti Luca Mantella di Livorno e Luca Perlamagna di Carrara.