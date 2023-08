Controlli sulle condotte delle acque bianche ad Andora, il Comune: “Non è stata richiesta nessuna ordinanza per divieto di balneazione”

Andora. “Questa mattina alle ore 8.00, la ditta incaricata dal Comune di Andora di controllare, per tutta la stagione estiva, le condotte delle acque bianche di Andora che raggiungono il mare, ha segnalato sentore di miasmi. Il Comune ha subito avvertito il gestore Rivieracqua che ha inviato un tecnico, il quale ha verificato che le pompe della centrale di pompaggio fognaria di Villa Fontana erano ferme per cause non note. Il fermo delle pompe aveva provocato l’innalzamento dei reflui nelle condotte e i conseguenti miasmi. L’immediato riavvio delle pompe, ha riportato i livelli alla normalità nel giro di un paio d’ore”. Lo precisa il Comune di Andora a chiarimento delle notizie false diffuse sui social, di concerto con le Autorità Militari Competenti e con l’Ufficio Tecnico Comunale.

“Mentre si svolgevano i controlli nella centrale, il Comune di Andora, a scopo precauzionale, ha fatto realizzare dalla ditta incaricata un controllo e la pulizia delle tombinature delle acque bianche di via Roma, via Marco Polo e Rio Mezzacqua che arrivano al mare”, hanno proseguito.

Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera, con il comandante del porto Piero Desantis e i Carabinieri della Forestale che hanno effettuato controlli sulla costa ed hanno parlato con il personale di Rivieracqua che hanno relazionato in merito al riavvio delle pompe. Il Comune di Andora “ringrazia le Autorità intervenute con solerzia per le verifiche di legge a tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.

Si precisa che non è stata richiesta al Comune l’emissione di alcuna ordinanza di divieto di balneazione.