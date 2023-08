Consiglio provinciale, voto unanime per l’affidamento a Sat del servizio rifiuti

Provincia. Votato all’unanimità l’affidamento a Sat Spa del servizio di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti al bacino di affidamento savonese: questo l’esito del Consiglio provinciale di oggi, che aveva all’ordine del giorno proprio l’atto amministrativo sulla nuova governance del settore igiene ambientale.

Un risultato molto importante che permette di definire la totale partecipazione pubblica con gli Enti partecipanti, in formula “in house providing”, per quel che riguarda il servizio rifiuti nell’Area Omogenea della provincia di Savona (a cui fanno riferimento 65 dei 66 Comuni, esclusa la città di Savona, con Andora, Stellanello e Testico ricompresi in quella Imperiese).

Una tipologia gestionale che permette di garantire un controllo diretto sul servizio nel territorio di competenza in un’ottica di efficienza, efficacia e di economicità amministrativa.

Il presidente Olivieri si è detto particolarmente soddisfatto di aver raggiunto un passaggio fondamentale che pone nuovi obiettivi ambientali, industriali e produttivi e sociali: “Come il 29 dicembre scorso per quel che riguarda TPL, oggi 8 agosto una seduta di Consiglio provinciale importantissima – dichiara il numero uno di Palazzo Nervi – Oggi traguardiamo un obiettivo frutto di una scelta strategica delle amministrazioni comunali e di grande lavoro di questi anni da parte degli uffici”.

“Non è un traguardo finale, ma un ulteriore step in vista della firma del nuovo contratto di Servizio” conclude il presidente Olivieri. Ora, infatti, prima del via libera conclusivo bisognerà attendere i 60 giorni previsti dalla normativa per la valutazione di Anac, e nel caso l’invio di possibili modifiche e/o integrazioni rispetto alla procedura di affidamento in house definita da Provincia e Comuni.