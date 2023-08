Congresso UGL Savona, Paolo Capone: “Pnrr occasione storica per rilanciare l’economia regionale”

Savona. Sabato 5 agosto a Savona si è tenuto il Congresso territoriale dell’UGL. Per il segretario generale Paolo Capone, “la stagione dei Congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il viaggio nel futuro del lavoro”.

“La provincia di Savona e il territorio ligure hanno visto nel 2023 un anno sicuramente favorevole. Secondo la Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 3.440 (+ 720 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) le assunzioni complessive programmate nel mese di luglio 2023 in provincia di Savona e 6.370 quelle previste nel periodo luglio – settembre 2023 (+ 1.140 rispetto allo stesso trimestre del 2022). Solo nel 15% dei casi però saranno stabili, mentre nell’85% saranno a termine. Come sindacato non possiamo guardare troppo positivamente a questi dati e auspichiamo un rilancio dell’occupazione stabile attraverso una riduzione della pressione fiscale e nuovi investimenti finalizzati alla crescita economica”, lo ha dichiarato Paolo Capone, dopo aver espresso le congratulazioni in merito all’elezione di Dario Cigliutti, dipendente dell’ASL 2 Savonese, come Segretario dell’UTL Savona.

“Nel Pnrr, quindi — continua il leader dell’UGL — vediamo un’occasione storica da cogliere immediatamente. La Liguria è la regione italiana che potrebbe beneficiare maggiormente dall’effettiva realizzazione degli interventi previsti, con una crescita record del settore edile, e dal conseguente aumento occupazionale, come sostiene Ance Liguria. La riforma del codice degli appalti è, quindi, un presupposto essenziale per lo sblocco dei cantieri e l’attuazione di nuove opere che rivestono un interesse strategico per il Paese”.