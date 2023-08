Conferme sul nuovo monoblocco per il Santa Corona: in corso la progettazione

Pietra Ligure. Il progetto per il nuovo monoblocco all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure rappresenta uno dei pilastri degli interventi di edilizia sanitaria in Liguria e nel savonese. Lo conferma ancora oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine di un incontro nel comprensorio della Val Maremola, alla presenza anche del sindaco Luigi De Vincenzi.

La ristrutturazione del nosocomio pietrese, per la quale sono già previste due tranche di finanziamenti – 145mln di euro complessivi – certificati da un decreto del governo Draghi nel settembre 2022 e ribaditi dallo stesso ministro alla Salute Schillaci nell’ultimo incontro proprio con il governatore ligure, prosegue il suo iter amministrativo e progettuale, con Regione e Asl 2 al lavoro per definire l’asset migliore che possa coniugare la nuova struttura ospedaliera e le palazzine esistenti, valutando, inoltre, una nuova destinazione sanitaria delle aree attualmente a disposizione.

“Un lavoro certamente complesso e che necessità di determinate tempistiche, a livello tecnico-sanitario – ha evidenziato lo stesso Toti -, ma la strada ormai è stata tracciata e il restyling del Santa Corona andrà a rafforzare il Dea di II livello nell’ambito dell’integrazione complessiva degli ospedali savonesi, secondo quanto previsto dallo stesso piano regionale”.

Dunque è ancora in corso la fase di progettazione esecutiva, ma a preoccupare maggiormente il presidente Toti non è il seppur lungo percorso realizzativo dell’opera di edilizia sanitaria, ma il problema strutturale della carenza di medici e specialisti nella sanità ligure e nazionale, con il rischio che anche il più bel ospedale ristrutturato resti una “scatola vuota”: “Questo è vero e dobbiamo invertire la rotta per avere le necessarie professionalità” ha aggiunto il governatore ligure, facendo riferimento al medesimo piano sanitario regionale, sulla cui attuazione concreta e fattuale pesa la questione dei professionisti sanitari.

“Un ospedale nuovo di zecca è inutile senza le risorse professionali adeguate, è un problema generale della nostra sanità che va affrontato alle radici, dalle Università alla formazione professionale, passando per i contratti, un rinnovamento del sistema e delle regole che possa incentivare i medici nell’accesso alla sanità pubblica”.

“Solo così, ad esempio, certi concorsi non andranno deserti e si potranno avere in organico gli specialisti per le rispettive funzionalità di cura e assistenza richieste dai cittadini: qualcosa si sta muovendo, ma si tratta di un processo ancora lungo, almeno quinquennale, che dovrà interessare in maniera altrettanto vigorosa tutte le professioni del settore” conclude Toti.