Confagricoltura: “Clima e aumento dei costi mettono a rischio aziende e produttori savonesi”

Nei giorni scorsi si è svolta nella sede di Albenga l’Assemblea generale di Confagricoltura Savona alla presenza degli associati.

Ha aperto i lavori il presidente, Luca De Michelis, il quale ha esordito soffermandosi su tre parole significative: orgoglio, riconoscimento, strategia; “parole chiare in quanto noi agricoltori siamo orgogliosi di essere italiani e capaci di fare cose che altri in Europa non lo sono anche se spesso ci manca un po’ di convinzione, caparbietà e capacità di credere fino in fondo dei propri mezzi”.

“Riconoscere che l’agro-alimentare è il primo comparto dell’economia del Paese e quindi strategico in quanto garantisce la tenuta sociale, ambientale e territoriale, ruolo che deve essere riconosciuto da tutti in modo da renderlo più produttivo, competitivo e più trasparente ai consumatori, dovuto agli sforzi che gli agricoltori forniscono al fine di ottenere un prodotto sano e di qualità”.

“La terra è strategica dove deve essere programmata una politica per le imprese e l’agro-alimentare: è una strada da percorrere per affrontare problematiche che vanno dalla formazione dei prezzi al mercato del lavoro, alla revisione della PAC, alla gestione dei fondi del PNRR con l’obiettivo di portare al centro delle politiche del Paese l’agricoltura in modo da valorizzare sempre più le eccellenze della produzione e le sue potenzialità ed in primis il lavoro degli imprenditori agricoli italiani”.

De Michelis ha proseguito ricordando la pandemia, la guerra Ucraina-Russia, l’inflazione, l’aumento dei tassi d’interesse che stanno creando grossi problemi ai cittadini con l’aumento dei prezzi non voluti dagli agricoltori con pesanti ripercussioni

sulle famiglie.

“A livello europeo continuiamo a subire norme che richiedono semplificazione, invece aumenta la burocrazia”.

“Sul fronte ambientale invece vi ricordo l’approvazione del Parlamento Europeo della legge per il “Ripristino della natura”. Noi Confagricoltura abbiamo chiesto un rigetto perché in questi ultimi anni ci è stato chiesto di produrre di più e noi vogliamo farlo

perché l’elemento centrale è la terra. Ridurre del 10% la capacità produttiva significa un danno elevatissimo per le imprese agricole. Nel merito voglio ricordare che l’agricoltura non è solo produrre ma garantire a tutti cibo sicuro in quantità e qualità”.

Infine il presidente De Michelis ha sottolineato che gli agricoltori sono i primi a difendere il territorio e sono impegnati nella tutela delle risorse naturali ma sono anche stanchi di essere presentati in maniera negativa in quanto impegnati da anni sulla riduzione delle emissioni nocive grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie anche genetiche: “Oggi noi agricoltori produciamo cibo sicuro e di qualità, servizi agroturistici, ambientali, energia”.

“È un nuovo modello agricolo che si sta affermando e guarda alle nuove generazioni e che Confagricoltura con i suoi imprenditori persegue da anni in quanto è il futuro modello dell’agricoltura italiana e del Paese”.

Inoltre, De Michelis ha sottolineato l’impegno di tutto il mondo confederale con le sue imprese ad impegnarsi ad investire nelle proprie aziende perché convinti di partecipare allo sviluppo dell’agricoltura e contribuire come ha sempre fatto, al consolidamento dell’economia italiana: “In ambito regionale, anche in qualità di presidente di Confagricoltura Liguria tengo a sottolineare i rapporti con il governatore Toti ed il governo ligure sono buoni, specie con l’assessore Piana, con il quale siamo impegnati a rivedere il nuovo PSR sempre per favorire lo sviluppo delle aziende agricole”.

In ambito provinciale, De Michelis ha sottolineato che l’annata 2022 per le note difficoltà non è stata soddisfacente in particolare per le piante in vaso della piana di Albenga: “Nel corso del dibattito sono stati evidenziati due problemi, il primo riguarda le “zone rosse” che applicate sul territorio da oltre 30 anni con molti divieti ad oggi dovrebbero essere eliminate; il secondo riguarda la necessità di creare i bacini acquiferi per riutilizzare l’acqua e garantirne la disponibilità alle imprese agricole ingaune”.

Al termine dei lavori è stato presentato per l’approvazione il bilancio consuntivo 2022, il bilancio preventivo 2023 e la relazione dei sindaci, tutti approvati all’unanimità.