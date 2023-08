Città di Savona, la coppia d’attacco Caredda-Romano: “Zero alibi quest’anno”

Prima uscita stagionale per il Città di Savona. La squadra ha affrontato al Cesare Brin la Cairese. La formazione valligiana, attrezzata per puntare il salto il Serie D, ha fatto valere il tasso tecnico superiore e la migliore condizione atletica imponendosi per 7 a 1. Nessun dramma, come giusto che sia, in casa “striscioni”. Anzi, fiducia in vista di un campionato di Prima Categoria in cui recitare il ruolo dei protagonisti e senza il can can di polemiche che aveva travolto i tanti giocatori della rosa che lo scorso anno difendevano i colori del Savona Fbc. Il commento sulla prima uscita stagionale è affidato al bomber d’esperienza Stefano Caredda e a quello del futuro Gabriele Romano, andato a segno con un gran goal.

“Traiamo buone indicazioni dalla prima mezzora di gioco in cui ci siamo difesi bene – esordisce Caredda -. Abbiamo giocato contro una squadra che punta al vertice dell’Eccellenza”. “Oggi – gli fa eco Romano – abbiamo fatto un bel test tenuto conto delle categorie di differenza e dei soli quattro allenamenti che abbiamo svolto. Lotteremo per fare un bel campionato in Prima Categoria”.

“Quest’anno non abbiamo alibi. La società non ci fa mancare nulla, sono sempre al campo. Sta a noi giocatori dimostrare sul campo quello che valiamo. Ci sono ottimi giocatori, possiamo fare bene“, prosegue Caredda”. “Mi sono trovato subito bene con i compagni, tanti di esperienza. Mi sento già a casa“, conclude Romano per evitare la scherzosa tirata d’orecchie di Caredda.